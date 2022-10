Ricordate Karima di Amici? Oggi è un sogno | FOTO

Karima Ammar di Amici, ve la ricordate? Se ieri era bella, oggi è davvero uno schianto! La cantante è dimagrita tantissimo ed è cambiata completamente. Ecco come è diventata.

Chi non ricorda Karima Ammar di Amici? La sua voce è stata una delle più belle passate nel talent di Canale 5. Oggi la cantante ha subito una trasformazione clamorosa, sembra un’altra persona.

Salto nel passato: ripercorriamo la storia di Karima Ammar

La voce portentosa di Karima Ammar conquistò il pubblico italiano e i prof della scuola di Amici nella sua sesta edizione. La giovane cantante, al tempo poco più che ventenne, riuscì ad arrivare in finale senza conquistare però il titolo da campionessa.

Nonostante non abbia vinto lei il famoso talent di Canale 5, comunque è riuscita a sfondare nel mondo della musica. Ben 14 anni fa iniziava la sua avventura nell’accademia più famosa d’Italia e oggi la sua carriera è decollata.

La sua vita è splendida sotto ogni punto di vista: donna di successo e mamma amorevole, continua ancora a lavorare nel mondo musicale. Il merito del suo successo si deve non soltanto all’esperienza nella famosa scuola di Maria De Filippi, ma indubbiamente anche al suo straordinario talento.

La ricordate ai tempi di Amici? Paffutella, con un sorriso raggiante e occhi dolcissimi, sicuramente è indimenticabile. Oggi però è una donna completamente diversa. Karima è dimagrita tantissimo e ha subito una trasformazione clamorosa. Ve la mostriamo in alcuni scatti sensazionali.

La clamorosa trasformazione della cantante di Amici

Sono trascorsi ben quattordici anni da quando Karima sedeva nel banco della scuola di Amici. Correva l’anno 2007 e finalmente, dopo anni di tentativi, la giovane livornese di origine algerine, riuscì a conquistare il posto nell’accademia più ambita di Italia.

La Ammar non riuscì a vincere la trasmissione ma la sua carriera è decollata ugualmente. Oggi non ha la visibilità di tantissimi altri artisti che proprio come lei sono usciti dalla scuola più famosa di Canale 5, ma se non in Italia, all’estero ha trovato però la sua dimensione artistica.

Karima, proprio in una recente intervista, non ha nascosto di aver sofferto per un lungo periodo quando su di lei i riflettori si sono spenti per un bel po’. Il pubblico, il suo pubblico, però non l’ha lasciata mai da sola e ancora oggi continua a sostenere il suo talento e la sua bravura.

Sono passati dunque tanti anni da quando è terminata l’esperienza di Karima ad Amici. Al tempo era poco più che una ragazzina, la ricordiamo tutti: capelli lunghi fino alle spalle, viso paffutello, costituzione robusta o curvy se volessimo utilizzare un’accezione moderna per indicare un corpo in carne, sorriso smagliante in grado di conquistare tutti.

Karima era bellissima, oggi però è splendida. Ha subito un glow-up davvero pazzesco. Innanzitutto è dimagrita tantissimo. La Ammar si è sottoposta a una dieta ferrea che le ha consentito di perdere ben 17 kg, trasformando il suo corpo.

Come ha fatto? Ha seguito un’alimentazione equilibrata grazie all’aiuto di una nutrizionista e si è dedicata tre volte a settimana a sport diversi come tennis, pilates, corsa e yoga. Karima ha cambiato anche look. Ha detto addio ai capelli lunghi e ha optato per un taglio corto e sbarazzino che mette in risalto i suoi occhi magnetici e il suo sorriso meraviglioso.

Addio poi a tute larghe e spazio a vestiti corti e pantaloni attillati. La vita della cantante è cambiata completamente. Si sente bellissima, Karima, nel suo nuovo corpo e finalmente ad agio con se stessa. Oggi è una donna realizzata, una ragazza felice e una mamma orgogliosa: la sua piccola Frida, che spesso mostra sui social network, è la sua vittoria più grande.