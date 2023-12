L’omicidio è avvenuto intorno alle 20.30 di lunedì, 18 dicembre, sotto casa della vittima, in via Tauro, a Bari.

Il medico è stato colpito da almeno sei spari, dopodiché il killer si è dato alla fuga.

Fisioterapista ucciso sotto casa dopo una lite

Gli inquirenti escludono la pista della criminalità organizzata per l’omicidio di Mauro Di Giacomo, il fisioterapista 63enne ucciso nella serata di lunedì sotto casa in via Tauro, a Bari. La vittima aveva parcheggiato la sua auto, quando avrebbe avuto una breve discussione con il suo assassino, prima di essere freddato a colpi di pistola. Almeno sei quelli che lo hanno raggiunto.

Ad allertare i soccorsi sono stati i vicini di casa, che hanno sentito le urla e gli spari. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, per Di Giacomo non c’era più nulla da fare. Dopo l’omicidio il killer si è dato alla fuga. Di Giacomo era un professionista conosciuto che lavorava al Policlinico di Bari e in uno studio privato nel quartiere San

Pasquale del capoluogo pugliese. Lascia la moglie e due figli. “Era una persona serena, allegra e spensierata, che amava viaggiare e per cui lavoro e famiglia erano tutto”, ha raccontato un amico.