Crediti formativi per professionisti: come e perché ottenerli

I professionisti di vari settori nel nostro Paese hanno l’obbligo di partecipare a programmi di formazione continua, con l’obiettivo di aggiornare le loro competenze. Vengono, infatti, organizzati dei corsi appositi che permettono di acquisire crediti formativi. Si tratta, per esempio, dei crediti ECM, la cui sigla indica l’educazione continua in medicina e sono rivolti in particolare al settore sanitario, o dei CFP, crediti formativi professionali per tutte le altre categorie.

Che cos’è il sistema dei crediti formativi

I corsi con crediti formativi professionali danno la possibilità di entrare a far parte di un sistema che si configura a tutti gli effetti con un meccanismo in grado di misurare l’impegno e la partecipazione dei professionisti in tutte quelle attività che sono ritenute di formazione continua.

È un sistema molto importante, perché garantisce che i professionisti continuino a mantenere nel tempo un alto livello di competenza nel loro settore e si aggiornino in maniera costante sulle ultime novità e sulle pratiche migliori che possano mettere a disposizione nei loro servizi di qualità.

Quando si parla di professionisti, ci si riferisce anche a ingegneri, avvocati, periti, architetti e geometri. È importante rivolgersi ad enti di formazione accreditati, come 360 Forma, che è un ente di formazione accreditato in grado di erogare corsi per la formazione continua dei professionisti riconosciuti dai rispettivi ordini professionali. I corsi di questo ente rilasciano CFP, ovvero dei crediti formativi professionali riconosciuti dagli ordini.

Come ottenere i crediti formativi

La modalità più comune per ottenere crediti formativi professionali consiste nel partecipare a corsi, seminari, workshop o a delle conferenze, che sono tutti eventi approvati dalle rispettive associazioni professionali. Molti corsi sono in presenza, anche se ultimamente, con le tecnologie digitali, si offre anche l’opportunità di formazione a distanza, online. Ci sono, infatti, delle piattaforme internet che offrono corsi accreditati che possono essere comodamente seguiti a distanza.

Le pubblicazioni, la ricerca e le attività didattiche

Un altro modo per ottenere crediti formativi consiste nella partecipazione a progetti di ricerca o nella pubblicazione di articoli su riviste specializzate. Soprattutto questa è una possibilità da sottolineare per chi è coinvolto in ambito accademico o nel settore della ricerca.

In certi casi anche l’insegnamento in corsi accreditati o la partecipazione come relatori in eventi formativi possono essere ritenuti delle opportunità per acquisire crediti.

Perché sono importanti i crediti formativi per i professionisti

I crediti formativi per i professionisti da un lato rientrano fra gli obblighi stabiliti dai requisiti formativi, ma dall’altro rappresentano un elemento importante per la crescita personale e professionale.

Innanzitutto, garantiscono che i professionisti rimangano aggiornati, considerando anche che il mondo professionale è in costante evoluzione, attraverso l’introduzione di nuove tecnologie, teorie e pratiche. Per i professionisti che lavorano a contatto con il pubblico e che mettono a disposizione dei servizi, come, per esempio, gli avvocati, l’aggiornamento continuo è essenziale per fornire un servizio di qualità.

Inoltre, si può puntare sulla formazione continua capace di offrire ai professionisti l’opportunità di approfondire le competenze che già hanno e per svilupparne altre. I corsi possono essere l’occasione giusta per pensare ad altre prospettive di carriera.

L’importanza della promozione dell’apprendimento continuo

Con la formazione continua, i professionisti che si impegnano con regolarità in tutto questo possono ottenere rispetto e riconoscimento da parte dei colleghi e da parte dei clienti. Questo può rafforzare la loro posizione nel settore in cui operano ed aprire nuove opportunità professionali. Ecco perché è molto importante promuovere una cultura dell’apprendimento continuo, secondo il principio che bisogna essere studenti per tutta la vita, mantenendo una mentalità aperta e un senso di curiosità verso nuove conoscenze e competenze. I crediti formativi per professionisti non sono soltanto una mera formalità, sono un mezzo essenziale per garantire che i professionisti siano competenti, affidabili e capaci di fornire i migliori servizi possibili.