Spargi del sale sull’albero di Natale, perché è importantissimo da fare

Utilizzando un cucchiaino di sale sull’albero di Natale diremo addio ad un problema molto comune. Ecco come fare.

Con il periodo natalizio, quasi tutte le case e i negozi di tutto il mondo hanno al loro interno un albero di Natale, che è diventato uno dei veri e propri simboli delle festività che stiamo per andare a festeggiare.

Secondo la tradizione, l’albero natalizio deve essere decorato entro l’8 dicembre, il giorno dell’Immacolata, anche se in alcuni Comuni si tende ad anticipare l’accensione dell’albero per via di alcuni festeggiamenti anticipati.

Albero di Natale: una tradizione intramontabile

Ad esempio, nella città di Bari, il 6 dicembre, il giorno di San Nicola, (Santo Patrono del Capoluogo Pugliese), c’è l’accensione dell’albero di Natale nella famosa Piazza del Ferrarese che indica l’inizio di tutte le iniziative natalizie.

La tradizione di decorare degli alberi di natali ha origini antiche e si rifà agli Alberi del Paradiso anche se il primo e vero proprio albero di natale come lo conosciamo noi è stato eretto a Tallin in Estonia.

Lo scrittore L. Frank Baum, nel suo libro Vita e avventure di Babbo Natale, racconta di come il primo albero di Natale fu creato da Santa Claus per fare un regalo da tre bambini poco abbienti.

Per donare loro felicità, Babbo Natale portò fuori dalla loro tenda un albero che decorò con candele, giocattoli e leccornie e successivamente fece la stessa cosa in tutte le altre case dei bambini che vivevano in modo modesto.

Secondo quanto riportato nel libro dello scrittore de Il Mago di Oz, fu proprio così che la tradizione nacque e che tutte le famiglie del mondo fecero trovare un albero affinché la notte di Natale, Santa Claus potesse decorarlo.

Per questo motivo, tendiamo a decorare l’albero di Natale e sebbene alcuni di noi acquistano o affittano un vero e proprio abete, la maggior parte optano per uno di plastica che viene riutilizzato di anno in anno.

Sale nell’albero di Natale: a cosa serve?

Accade, però, che questo viene incellofanato e riposto in uno sgabuzzino o all’esterno della nostra casa e quando lo prendiamo per rimetterlo in vista nelle nostre case, abbia un cattivo odore di chiuso.

Per evitare che questo accade è meglio pulire accuratamente tutti gli aghi e i componenti di quest’albero e per farlo possiamo usare un ingrediente molto speciale che abbiamo tutti quanti in casa.

Stiamo parlando del sale. Infatti, sciogliendo un cucchiaino in un po’ di acqua calda possiamo spruzzarlo sul nostro albero di natale e tutto l’odore di chiuso andrà via e avrà anche una funzione disinfettante.

Inoltre, il sale tenderà ad eliminare anche tutta la polvere accumulata ed eviterà che questa si formi in modo rapido e potremo decorare il nostro albero di natale con luci, palline e quant’altro ci aggrada.

In questo modo, eviteremo di avere delle spiacevoli sorprese e di starnutire per via della presenza della polvere. Il nostro albero di Natale sarà pulito e pronto per essere ammirato dai nostri amici e parenti o anche da noi stessi ed essere soddisfatti del lavoro svolto per vivere l’atmosfera natalizia.