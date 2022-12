Brasile-Corea del Sud, probabili formazioni

By

Dopo aver perso l’ultimo match del Girone contro il Camerun il Brasile di Tite sfida la Corea del Sud agli ottavi di finale del campionato del mondo. La Selecao parte ovviamente con tutti i favori del pronostico, recuperati sia Neymar che Danilo, entrambi dovrebbero scendere in campo dal primo minuto.



Il Brasile arriva alla fase ad eliminazione diretta con un cammino netto, l’ultima sconfitta contro il Camerun nasce da un atteggiamento sbagliato ed un ampio turnover messo in atto da Tite.

Questa sera la Selecao tornerà a schierare l’undici titolare con l’obiettivo di rispettare il pronostico e guadagnarsi il quarto di finale contro la vincente della sfida tra Croazia e Giappone.

Tite sorride per i recuperi di Danilo e Neymar, entrambi sono tornati a disposizione e stasera scenderanno in campo dal primo minuto.

La Corea del Sud arriva alla fase ad eliminazione diretta quasi a sorpresa ma con grandi meriti, gli asiatici infatti si sono guadagnati la qualificazione superando il Portogallo in rimonta nell’ultimo match del Gruppo H.

Son e compagni si giocheranno le proprie chance cercando di difendersi con ordine e ripartire con velocità sulle corsie laterali.

É dia de Brasil em campo! 🤩🇧🇷 Às 16h (de Brasília), a Seleção Brasileira enfrenta a Coreia do Sul, no Estádio 974. Contamos com o apoio de cada um de vocês para irmos juntos rumo ao sonho da sexta ⭐️. Veste a Amarelinha e #VemJogarJunto! pic.twitter.com/RIFlEKPzXt — CBF Futebol (@CBF_Futebol) December 5, 2022

Brasile con il 4-2-3-1, Richarlison sarà la prima punta

Tite può tornare a schierare la sua formazione titolare con Danilo pronto a riprendersi la corsia di destra e Neymar che giocherà tra le linee variando su tutto il fronte offensivo.

Davanti confermato Richarlison, panchina per Gabriel Jesus.



In porta torna titolare Alisson, davanti al portiere del Liverpool pronti Danilo, Militao, Thiago Silva e Marquinhos.

La regia è affidata a Casemiro e Fred, Raphinha, Neymar e Vinicius Junior giocheranno in appoggio all’unica punta Richarlison.

Corea del Sud a specchio, Kim Min-jae giocherà titolare

Nessun cambio per Bento, la Corea del Sud imposterà la sua partita cercando di tenere il baricentro basso e lasciare l’iniziativa ai brasiliani per poi cercare di ripartire in contropiede.

Tra i pali pronto Kim Seung-gyu, difesa a quattro formata da Kim Moon-hwan, Kim Min-jae, Kim Young-gwon e Kim Jin-Su.

A centrocampo Hwang In-beom e Jung Woo-young con Lee Jae-sung, Lee Kang-in e Son Heung-min in appoggio all’unica punta Cho Gue-sung.

La partita sarà trasmessa alle ore 20 italiane e sarà visibile in diretta in chiaro sui Canali Rai ed in streaming tramite l’app RaiPlay.