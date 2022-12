Scontro frontale a Nizza Monferrato: bimbo di 1 anno muore sul colpo, conducente positivo all’alcol test

Uno scontro frontale – quello avvenuto lo scorso sabato pomeriggio a Nizza Monferrato, Adìsti – che non ha lasciato scampo a un bambino di un anno, deceduto a seguito dello schianto in cui è rimasta coinvolta l’auto su cui viaggiava insieme ai genitori.

Per il piccolo non c’è stato nulla da fare. In gravissime condizioni la madre – una ragazza di 22 anni – mentre il papà è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Asti. Stando ai primi accertamenti, sembra che il conducente dell’altra auto coinvolta nell’incidente sia risultato positivo all’alcol test. L’uomo rischia ora l’accusa di omicidio stradale.

Incidente a Nizza Monferrato: bimbo di 1 anno muore sul colpo

Drammatico scontro frontale tra due auto lungo la strada Provinciale 28 in direzione Nizza Monferrato quello avvenuto lo scorso sabato 3 dicembre. A scontrarsi due auto che viaggiavano in direzione opposta. A bordo della prima vettura viaggiavano una coppia di genitori e il figlio di un anno. Sulla seconda invece un uomo – alla guida dell’auto – e due passeggeri, uno dei quali versa in gravi condizioni.

Stando ai primi riscontri, sembra che le due auto si siano scontrate anche per via dell’asfalto bagnato e della scarsa visibilità. Ad avere la peggio è stato il bambino di un anno che viaggiava con i genitori. Il piccolo è deceduto sul colpo. I sanitari del 118 giunti sul luogo della tragedia non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. In gravi condizioni anche la mamma del bambino, una ragazza di 22 anni, che è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale di Asti. Meno preoccupanti le condizioni del papà – 33 anni – che è stato trasferito in ospedale in codice giallo.

Conducente positivo all’alcol test

Il conducente della seconda vettura coinvolta nell’incidente avvenuto lo scorso sabato pomeriggio lungo la strada Provinciale 28 in direzione Nizza Monferrato sarebbe risultato positivo all’alcol test, secondo quanto riporta Chronist. Su di lui pende ora l’accusa di omicidio stradale, aggravata dall’assunzione di alcol oltre il limite consentito dalla legge. Per questo tipo di reato, la pena va dagli 8 ai 12 anni di carcere.

In gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, l’altro passeggero che viaggiava a bordo della seconda vettura. Illeso invece il terzo occupante dell’auto. La situazione clinica più difficile resta quella della madre del bambino, che ha riportato un grave trauma facciale.

Sul luogo dell’incidente sono giunti vigili del fuoco e ambulanza. La viabilità sulla strada Provinciale è rimasta bloccata per diverse ore, per consentire la rimozione dei mezzi coinvolti nello schianto.