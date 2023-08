Sono 254 i migranti sbarcati, questa mattina, a Napoli dalla nave Ocean Viking

Continuano gli arrivi dei migranti e i salvataggi in mare da parte delle navi delle organizzazioni umanitarie. Tanti gli sbarchi a Lampedusa e, per alleggerire anche il locale hotspot, gli sbarchi controllati vengono destinati anche altrove.

Questa mattina, la nave Ocean Viking è approdata a Napoli con il suo carico di vite umane. L’accoglienza al porto della città.

Napoli accoglie i migranti

I migranti continuano ad attraversare il Mediterraneo per toccare l’Europa alla ricerca di un futuro migliore. E l’isola di Lampedusa si presenta come il primo porto sicuro nel quale approdare. Lì, nell’isola siciliana, l’hotspot è quasi al collasso e, per questo motivo, da giorni, sono in corso i trasferimenti dei migranti in altre regioni, per permettere agli stessi migranti di sostare nel nostro Paese in maniera dignitosa, in attesa di poter raggiungere la loro futura destinazione.

Tante sono le navi delle organizzazioni umanitarie, insieme alla Guardia Costiera e alla Guardia di Finanza che, ogni giorno, sono impegnati nelle operazioni di soccorso e salvataggio dei migranti. Ma, quando non è possibile sbarcare a Lampedusa, come dicevamo, porto più vicino, si decide, anche per la loro sicurezza ed incolumità, di dirottarli altrove.

La Sicilia è la regione più vicina, in particolare il porto di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Ma anche altre regioni d’Italia più vicine si sono offerte per l’accoglienza dei migranti. Questa mattina, infatti, è stata proprio la nave “Ocean Viking” ad attraccare al porto di Napoli con circa 260 migranti a bordo.

La nave “Ocean Viking” attracca in città

Dopo una notte di navigazione, e dopo aver fatto sbarcare parte dei passeggeri nella tappa intermedia al porto di Vibo Valentia, la nave è arrivata a Napoli. Intorno alle ore 8.20 di questa mattina, i migranti sono sbarcati. La gioia dei migranti era incontenibile, certi di esser arrivati in un porto sicuro dopo giorni di navigazione in mare e la paura di non farcela.

Alcuni di loro hanno, persino, iniziato a ballare per la gioia di esser sbarcati. Al molo 21, infatti, tutto era pronto per l’accoglienza dei 254 migranti, portati dalla nave di SOS Mediterraneè. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine, i Vigili del fuoco, la Croce Rossa, il personale della Asl e, anche, il personale della Protezione civile della Regione Campania.

Già da ieri sera si è lavorato al porto e, precisamente, al molo dove i migranti sarebbero sbarcati, per l’allestimento delle tendostrutture che hanno permesso alle Forze dell’ordine di mettere in campo ogni sorta di accoglienza e necessario per gli stessi migranti, a partire, anche, dal vestiario e dalle calzature.

Nel frattempo, a Porto Empedocle, sono in attesa ben 818 migranti. Le forze dell’ordine li stanno identificando e, dei 109 ospitati domenica mattina, se ne sono aggiunti altri 568 arrivati domenica sera da Lampedusa.