Sonia Bruganelli, capito insieme a chi stava? Più famoso di Bonolis | Proprio lui

Paolo Bonolis è un volto molto amato della televisione italiana. A destare sospetto, però, è stata una relazione tra Sonia Bruganelli ed un personaggio molto scandaloso della televisione. Vediamo di chi si tratta.

Non immaginerete mai con chi ha avuto una relazione Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis ed opinionista del Gf Vip.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Il conduttore televisivo italiano più famoso della televisione, è legato sentimentalmente a Sonia Bruganelli sin dal 2002. Il primo incontro tra i due avvenne quando lui aveva 36 anni e lei 23. Da allora, i due non si sono più lasciati. Lei stessa, infatti, ha affermato che risposerebbe Bonolis come vent’anni fa ma, stavolta, senza correre. Secondo lei, infatti, il marito è stato in grado di tenerla a bada durante le sue follie e di colmare le sue insicurezze.

Oggi lei si dice cambiata tanto come pure lo stesso Bonolis è cambiato. Ciò, però, non è un male. Lady Sonia dal backstage dei programmi di Bonolis si è imposta come opinionista in prima serata al Gf Vip e non smette di far parlare di se non solo per le sue cacciate ma anche per i suoi look.

Benché, alla fine della scorsa edizione, aveva affermato che non sarebbe tornata in prima serata o comunque a lavorare in televisione, quest’anno non si è fatta ripetere due volte da Signorini l’invito a tornare.

Chi è stato il suo amore

Nessuno si sarebbe mai aspettato che Sonia Bruganelli è stata innamorata per il disturbatore più famoso della televisione italiana: Gabriele Paolini. La love story è stata raccontata dalla stessa Bruganelli nel corso del Grande Fratello Vip. Si è trattato di un momento nostalgia che la stessa opinionista ha raccontato con molta ironia.

Una dichiarazione che è stata ripresa anche dalla rivista Chi, di Alfonso Signorini. La Bruganelli, in realtà, aveva 7 anni, ovvero ai tempi, definiti da lei stessa, dell’incoscienza. Lo aveva visto molto in televisione e aveva tutte le caratteristiche che, all’epoca, le piacevano: capelli ricci e scuri, alto e simpatico.

Oggi, purtroppo, il Paolini è stato condannato ad otto anni di carcere a causa di una serie di reati che potrebbero essere ricondotti tutti alla pedopornografia. Reso celebre dalle sue incursioni in diretta televisiva, alle spalle dei giornalisti, oggi ha 47 anni.

Una confessione, quella di Sonia Bruganelli, che ha lasciato tutti senza parole. Non solo perché oggi tutti la vedono come Lady Bonolis ma anche perché nessuno avrebbe osato associare il nome di Paolini ad una come lei.