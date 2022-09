Periodo di divorzi e separazioni in molte famiglie Vip. Dopo Totti e Ilary Blasi, a separarsi, questa volta, sono Alessia Marcuzzi e il suo, ormai, ex marito, Paolo Calabresi Marconi.

A dare l’annuncio è stata la stessa coppia in una nota congiunta diffusa dalle varie agenzie stampa.

Marcuzzi – Calabresi: la fine del matrimonio

Poche semplici parole per annunciare a tutta Italia, e non solo, che il matrimonio è arrivato al capolinea. Così si usa fare, oggi, nelle famiglie dello showbiz. Ad aprire le “danze” della nuova moda era stata Michelle Hunziker quando annunciava di essersi separata dal marito Tomaso Trussardi.

Poi è stata la volta della famiglia Totti – Blasi e di tutto i gossip che ci ha fatto compagnia per l’intera estate. Ed ora, invece, è toccato ad Alessia Marcuzzi annunciare, sempre con un comunicato stampa congiunto, la fine del suo matrimonio con Paolo Calabresi Marconi.

Ciò che colpisce è stata, anche, la frase affiancata al comunicato dove la showgirl e il suo ex marito tendono a precisare che, nonostante la separazione, la loro famiglia continuerà ad esistere. Una decisione presa insieme, come la stessa Marcuzzi ha spiegato nelle poche righe del comunicato.

La volontà di separarsi sì, dopo anni di matrimonio, ma non la rottura della loro famiglia, che “continuerà ad esistere”, in particolare per l’affetto che si è creato fra i figli dell’una e dell’altro, in questi anni di convivenza insieme.

La Marcuzzi e Calabresi si erano sposati nel 2014. Un matrimonio celebrato in Inghilterra e non in Italia, nel luogo dove i due avevano passati i primi giorni insieme da coppia. Alessia ha già due figli, avuti dalle sue due precedenti relazioni. Quelle che sembravano solo voci di crisi fra i due, avutesi nel 2020 in pieno lockdown, sembrano aver trovato, ora, piena conferma in quella che è la loro ufficiale separazione.

Chi è Paolo Calabresi Marconi

Ma la domanda che ci poniamo tutti è: chi è Paolo Calabresi Marconi? È un produttore televisivo, proprietario della “Buddy Film” e, nel corso della sua carriera, ha realizzato spot pubblicitari e anche videoclip per importanti marchi, come Poste Italiane e Fiat.

Un uomo per niente social, nonostante il suo vivere nel mondo dei Vip e dello showbiz, sia prima che dopo essersi sposato con la showgirl Alessia Marcuzzi. Infatti, chi era a caccia di foto, notizie o gossip su di lui, faceva affidamento in particolare sulla pagina Instagram della stessa Marcuzzi.

Ed ora, con l’annuncio della separazione fra i due, sarà ancora più difficile conoscere o, comunque, scoprire, qualche altro dettaglio in più relativo alla sua vita privata. Gli amanti del gossip dovranno basarsi, solo, sulla sua vita lavorativa.