Germania: pressione su Scholz per spedire carri armati in Ucraina

La Germania si rifiuta per ora di fornire a Kiev i carri armati Leopard richiesti per la controffensiva contro l’invasore russo.

Il ronzio si sta trasformando in un rombo. Le critiche alla politica di aiuti militari all’Ucraina del governo Olaf Scholz sono state ascoltate praticamente dall’inizio dell’invasione russa. Ma è ora, in un momento decisivo nel corso della guerra, che cresce la pressione sul cancelliere affinché Berlino smetta di trascinare i piedi e conduca i carri armati sul campo di battaglia.

Non è più solo l’opposizione, che dovrebbe essere rimproverata, né il governo di kyiv ei partner dell’Europa orientale. Membri di spicco dei Verdi e dei Liberali, i partner della coalizione socialdemocratica, stanno pubblicamente esortando Scholz a fare il passo. Al centro della polemica ci sono i Leopard 2, i migliori e più avanzati carri armati europei, che sono quelli che kyiv chiede esplicitamente di supportare il suo esercito sul fronte meridionale e orientale.

Ma queste armi chiaramente offensive sono una linea rossa per Scholz. Finora la Germania ha fornito, tra gli altri, 30 carri armati antiaerei Gepard, 10 obici semoventi Panzerhaubitze 2000 e tre lanciarazzi multipli Mars, secondo l’elenco reso pubblico dal ministero della Difesa. In totale armi, munizioni ed equipaggiamento militare per un valore di 734 milioni di euro.

Il cancelliere teme che l’invio dei Leopard 2 – che, insieme ai veicoli da combattimento della fanteria Marder, potrebbe dare alle forze di Kiev una spinta decisiva sul campo di battaglia – sarà visto come un’escalation del conflitto. E non vuole nemmeno farlo da solo, come ripete ogni volta che gli viene chiesto.

Il dibattito sui carri armati infuria in Germania, ma Berlino non è l’unica capitale che finora si è rifiutata di inviare carri armati moderni di fabbricazione occidentale in Ucraina. Gli Stati Uniti non inviano i suoi Abrams, la Francia i suoi Leclerc e il Regno Unito le sue Challenges, in quello che sembra essere un tacito accordo. In realtà, gli unici carri armati che l’esercito ucraino ha avuto finora sono di fabbricazione sovietica, principalmente T-72, e Scholz sembra determinato a mantenerlo tale.

Il suo governo ha ideato un sistema di scambio chiamato Ringtausch (scambio circolare) con i paesi dell’Europa orientale, in modo che inviino i loro carri armati sovietici in Ucraina e poi la Germania li sostituisca con attrezzature più moderne. Questo piano non basta più, concordano esperti e politici come Marie-Agnes Strack-Zimmermann, che presiede la Commissione di difesa del Bundestag e appartiene al partito liberale, partner di governo di Scholz. Gli eventi recenti hanno reso il dibattito a Berlino più urgente e più aspro.

La guerra è a un punto di svolta e la Germania dovrebbe agire ora, ritiene Rafael Loss, esperto di difesa presso l’ufficio di Berlino del Consiglio europeo per le relazioni estere. kyiv chiede più armi per continuare la sua vittoriosa controffensiva contro la Russia nell’est e nel sud del Paese, mentre il presidente russo Vladimir Putin annuncia la mobilitazione di centinaia di migliaia di riservisti e prepara l’annessione di diversi territori.

L’Ucraina deve entrare in una nuova fase della guerra e riprendersi il territorio occupato dalla Russia, sostengono Loss e altri studiosi tedeschi. Per fare ciò, la Germania dovrebbe guidare un piano europeo per fornire Leopard al suo esercito da vari paesi dell’Unione.“Scholz non vuole essere il primo a inviare armi. Per lui è una linea rossa psicologica.

È preoccupato per le immagini dei carri armati tedeschi, la narrativa che può essere creata e il potenziale di escalation che questo salto di qualità avrebbe “, afferma Loss. Per questo, mettersi d’accordo con altri paesi europei potrebbe essere una soluzione, un modo per distribuire le responsabilità. “Ma è la Germania che deve guidare quel piano. È una grande opportunità per Scholz di mostrare la sua leadership”, aggiunge.