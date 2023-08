Smettila di gettare il rotolo di carta assorbente: vale oro usato in questo modo

Il rotolo di carta assorbente è utilissimo in questo modo, ma molti non se ne rendono conto e lo gettano via. Ecco come usarlo.

Pulire la casa è un’arte, spesso molto impegnativa. E tra le attività da svolgere a questo scopo c’è l’eliminazione della polvere. Attività che può rivelarsi particolarmente difficoltosa soprattutto nei casi in cui la polvere si deposita in angoli della casa difficili da raggiungere, come il contorno delle finestre o gli angoli tra i battiscopa. Eppure, c’è un oggetto che tutti, sbagliando, gettiamo, ma che può esserci utile proprio a questo scopo: il rotolo di carta assorbente.

Utilizza il rotolo di carta assorbente per eliminare la polvere

Ma come può un semplice rotolo di carta assorbente rivelarsi utile per eliminare la polvere dagli angoli più difficili? Nello specifico, la parte del rotolo che più ci interessa è quella interna, cioè il cartone all’interno del rotolo.

Per realizzare il trucco che ci permetterà di dire addio alla polvere, ci servirà anche un’aspirapolvere con tubo. Uniamo quindi l’estremità del tubo dell’aspirapolvere al rotolo, applicando anche dello scotch in modo da mantenere salda la nostra aspirapolvere fai da te. A quel punto, basterà avviare l’aspirapolvere e posizionare il cartone del nostro rotolo di carta assorbente nei punti in cui vogliamo eliminare la polvere.

Come scopriremo, un metodo del genere ci permetterà di arrivare in punti che con un’aspirapolvere tradizionale non potremmo raggiungere, a motivo della forma circolare del nostro tubo fai da te. In più, in questo modo potremo sfruttare comunque la potenza dell’aspirapolvere senza essere costretti ad utilizzare un panno per pulire le superfici a mano, il che accelera di molto il processo di pulizia.

Infine, menzioniamo il beneficio più importante di tutti: il risparmio di materiali. Utilizzare il cartone interno di un rotolo di carta assorbente per eliminare la polvere, infatti, consente di riutilizzare un materiale che in alternativa verrebbe gettato via. In questo modo, gli doniamo una seconda vita e, oltre a trarne beneficio noi in prima persona, facciamo un favore all’ambiente.

Consigli per eliminare la polvere in modo efficace

Oltre a questo rimedio davvero ingegnoso e pratico, esistono altri trucchetti che possiamo sfruttare per sbarazzarci efficacemente della polvere.

Per iniziare, invece di utilizzare un piumino per spolverare le superfici, possiamo impiegare un panno umido, magari utilizzando anche un prodotto profumato. Se il primo, infatti, si limiterà a spargere la polvere qua e là, il secondo la rimuoverà definitivamente, lasciando le nostre superfici splendenti.

Anche spostare di tanto in tanto gli oggetti all’interno della casa farà sì che la polvere non si depositi in maniera massiccia sotto di essi, facilitandone la rimozione. Non dimentichiamo poi di pulire i filtri del condizionatore, ma anche di altri elettrodomestici come il frigorifero e il forno.

Se non lo facessimo, potremmo esporci incautamente ad acari della polvere che sono davvero pericolosi per la salute delle nostre vie respiratorie.

Questi consigli, inoltre, sono particolarmente utili per chi già soffre di patologie particolari che interessano le vie respiratorie, ad esempio soggetti asmatici o allergici. Applicare queste precauzioni ci farà sicuramente vivere più tranquilli, evitando inutili rischi e godendo di un ambiente domestico pulito e libero dalla polvere.