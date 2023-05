Potente spray acchiappa polvere? Con questi 2 ingredienti che conservi in cucina il gioco è fatto. Solo così riuscirai a pulire alla perfezione ogni tua superficie polverosa.

Ecco la soluzione per sbarazzarti definitivamente della polvere. Con due soli ingredienti che utilizzi sempre, sarai capace di creare un potente spray acchiappa polvere.

Come far brillare superfici polverose in poche mosse

Rimuovere la fastidiosissima polvere da mobili e altre superfici è una guerra quotidiana che non sempre riusciamo a vincere. Non facciamo in tempo a pulire che l’istante dopo eccoli di nuovo in giro per la casa gli acari della polvere che vanificano tutti i nostri sforzi.

Sicuramente anche tu ti sarai armato di grande pazienza e dei migliori prodotti in commercio per far brillare la tua abitazione ma soprattutto per sbarazzarti della polvere.

Non preoccuparti se fino ad oggi hai fallito nel tuo intento, finalmente conoscerai la soluzione definitiva a questo problema comune. Sbarazzarsi della polvere è fondamentale non solo per una questione di pulizia ma anche di salute.

Se soffri di allergie o se hai problemi respiratori, non puoi certamente convivere con queste microscopiche particelle che fluttuano nell’aria poggiandosi su oggetti, mobili, televisioni e ogni altra superficie non coperta della tua casa.

Se hai provato davvero di tutto ma senza risultati, ecco la soluzione che fa al caso tuo. Oggi imparerai a creare un potente spray acchiappa polvere solo utilizzando due ingredienti che hai certamente in cucina.

Come realizzare il più potente spray acchiappa polvere con 2 soli ingredienti

Se la polvere è diventata anche la tua peggiore nemica, una rivale che non riesci a sconfiggere in nessun modo, allora devi necessariamente continuare la lettura.

Nel nostro contributo di oggi imparerai a creare un potente spray acchiappa polvere. Esso ti permetterà di sbarazzarti definitivamente della polvere e di avere superfici brillanti in poche e semplici mosse.

Per realizzare questo elisir di pulizia dovrai procurarti 2 soli ingredienti che senza dubbio non mancheranno nella tua casa. Stiamo parlando del sapone di Marsiglia e dell’olio extravergine di oliva.

Ebbene sì, la combinazione di questi due elementi ti consente di dare vita a uno dei più potenti spray acchiappa polvere. Come procedere te lo spieghiamo immediatamente.

In un nebulizzatore, versa 250 ml di acqua distillata, 2 cucchiai di sapone di Marsiglia e 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva. Se preferisci, per conferire una nota di piacevole gusto all’olfatto, puoi aggiungere anche 3 gocce di olio essenziale della profumazione che preferisci.

Agita bene la soluzione in modo che tutti gli ingredienti leghino perfettamente tra di loro ed inizia a pulire le tue superfici. Procurati un panno pulito in microfibra e inumidiscilo con il tuo potente spray acchiappa polvere. Vedrai che le tue superfici brilleranno e che gli acari della polvere scompariranno da mobili, televisori e oggetti vari presenti in casa.

Piccola raccomandazione da non sottovalutare. Poiché questo potente spray acchiappa polvere è realizzato con ingredienti naturali, è necessario rifarlo ogni 5 giorni. Solo in questo mondo puoi scongiurare la proliferazione di batteri.

Altri rimedi naturali per sbarazzarsi della polvere

Gli ingredienti che ti abbiamo indicato poco sopra non sono gli unici che ti consentono di dire definitivamente addio alla polvere. Ce ne sono anche altri che possono aiutarti ugualmente.

Sai per esempio che l’aceto è ottimo non solo per eliminare gli acari della polvere ma anche per disinfettare tutte le superfici? Diluisci 2 cucchiai in 500 ml di acqua ed inizia a pulire le tue superfici: mobili, finestre e pavimenti torneranno a splendere e la polvere non si depositerà nella tua casa per giorni.

Anche il bicarbonato di sodio è un ingrediente naturale perfetto per rimuovere la polvere. Se sciogli 2 cucchiai in 500 ml di acqua, ottieni un potente detergente ecologico.

Versa i due ingredienti in uno spruzzino e nebulizza la soluzione su superfici polverose. Lascia che il prodotto agisca per qualche minuto e procedi poi alla pulizia con un panno in microfibra: risultati garantiti!

Se devi raggiungere angoli o mobili alti della casa, o al contrario se devi togliere la polvere anche da sotto letti e divani, devi conoscere il trucco della calza. Prendi una vecchia calza velata e avvolgila intorno alle setole di una scopa. Poi, inizia a pulire dove non riesci ad arrivare con il panno in microfibra. Il tessuto della calza attirerà tutta la polvere in un minuto!

Al posto della calza, in alternativa, puoi utilizzare anche una busta di plastica. Anche in questo caso il suo materiale sarà in grado di attirare su di sé polvere, capelli e sporcizia presente sotto il letto o negli angoli più nascosti e alti della casa. Le soluzioni per sbarazzarsi della polvere insomma, esistono e sono anche tante.