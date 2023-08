Piega le lenzuola con l’antico segreto delle lavandaie: ci metti meno di 1 secondo

Ci metti meno di un secondo se utilizzi questo sistema. Piega le lenzuola con l’antico segreto delle lavandaie. Ecco come risparmiare tantissimo tempo e avere un armadio ordinato.

Se piegare le lenzuola pulite diventa ogni volta un’impresa, continua a leggere. Con il metodo che ti stiamo per spiegare riuscirai ad avere un armadio sistemato in meno di un secondo. Così pieghi le lenzuola in pochissimo tempo. Questo è l’antico segreto delle lavandaie che devi conoscere.

Faccende domestiche: come dimezzare il tempo e ridurre la fatica

Fare le faccende domestiche è sicuramente un’incombenza necessaria ma noiosa soprattutto se si trascorre molto tempo fuori casa e se si ha poco tempo a disposizione.

Per quanto impegno ci mettiamo nell’eseguire le pulizie di casa, c’è sempre qualcosa fuori posto. Tra i compiti più insopportabili da svolgere, uno in particolare è quello che mogli, madri e casalinghe odiano di più: sistemare le lenzuola.

Se poi le lenzuola da sistemare sono quelle che mettiamo sui materassi matrimoniali, la situazione si complica: talvolta non basta una sola persona per piegarle alla perfezione.

Se vuoi avere un armadio ordinato e se vuoi fare in modo che sistemare le lenzuola non sia per te più un problema, devi conoscere questa tecnica. Piega le lenzuola con l’antico segreto delle lavandaie: solo così impieghi meno di un secondo per sistemare tutto.

Piega le lenzuola con l’antico segreto delle lavandaie

Le faccende domestiche sono noiose ma possono diventare veloci e divertenti se conosci i trucchi per dimezzare le tempistiche e risparmiare tanta energia. Hai mai sentito parlare del metodo KonMari? Ideato da Marie Kondo, una seguitissima influencer giapponese, esso sta spopolando in tutto il mondo.

La donna insegna come sbarazzarsi delle cose non utilizzate ma soprattutto come sistemare gli armadi o le valigie piegando perfettamente i vestiti che utilizziamo ogni giorno e non solo.

Avere una casa ordinata e spazi sistemati alla perfezione apporta benefici alla mente. Alcuni studi hanno dimostrato che le persone ordinate sono quelle più felici e tranquille.

Marie Kondo è diventata famosa in ogni angolo del mondo proprio perché è una esperta in materia di organizzazione domestica. Lei fornisce tutti gli strumenti necessari per mettere ordine non solo in casa ma anche nella tua vita.

Ed è proprio la famosa influencer che ci insegna per esempio come piegare le lenzuola senza fatica. Con il suo sistema impieghi meno di un secondo. Ecco tutti i passaggi che devi mettere in pratica per avere un armadio ordinato:

stendi il tuo lenzuolo su una superficie ampia e che possa contenerlo interamente; unisci gli angoli elasticizzati superiori sovrapponendoli a quelli opposti che si trovano nella parte inferiore del lenzuolo; inserisci ogni angolo all’interno di quello a cui lo hai sovrapposto e piega i bordi esterni del lenzuolo; il tuo lenzuolo avrà assunto una forma rettangolare, ora piegalo su se stesso e metto in un armadio o in un cassetto.

Ecco qui! Il metodo di KonMari ti insegna a piegare le lenzuola in pochi secondi e senza necessità di chiedere aiuto a nessuno. In realtà, la tecnica utilizzata dall’influencer giapponese altro non è che un antico segreto delle lavandaie ma che nessuno conosceva, almeno fino ad ora.

Ora che hai imparato anche tu a piegare le lenzuola alla perfezione e impiegando poco tempo, avrai un armadio ordinato e perfetto con il minimo sforzo: con questo metodo gestirai al meglio gli spazi a tua disposizione.