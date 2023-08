Fattorino si rifiuta di consegnare l’ordine a casa: “Manca la cosa più importante”

Se un fattorino si rifiuta di consegnare l’ordine, forse avete dimenticato qualcosa. Ecco l’episodio accaduto in America diventato virale.

I tempi cambiano, la società si evolve, e ciò che oggi è di uso comune, ieri, magari, non era neanche preso in considerazione. Le generazioni del passato, ad esempio, non avrebbero mai potuto immaginare che nel futuro si potesse ordinare e ricevere direttamente a casa propria il pranzo, la cena o qualsiasi altra cosa, senza recarsi direttamente al negozio.

Ad oggi, invece, il “delivery” è un servizio del quale tutti facciamo uso. Tale pratica, fino a quale anno fa, era particolarmente diffusa tra i giovani. Dopo l’avvento del Covid e dei divieti che noi tutti ben ricordiamo, invece, farsi consegnare spesa e pasti a casa è diventata un’abitudine quasi universale.

Per chi sceglie di usufruire di tale servizio, infatti, non c’è cosa più comoda di decidere che cosa mangiare semplicemente sfogliando i volantini dei locali sul Web. L’ordine e il pagamento si possono effettuare in poche e semplici mosse. E una volta fatto ciò, non resta che aspettare sul divano che il fattorino arrivi per la consegna. In questi casi, si sa, non facciamo altro che goderci la tranquillità e il relax del momento. Ma raramente proviamo a metterci nei panni di chi, invece, in quel momento sta lavorando per noi, magari sotto la pioggia, per far sì che quanto richiesto arrivi a destinazione.

Quando giriamo per le città, infatti, non è raro vedere i cosiddetti “rider” all’azione. Questi ultimi, a bordo di biciclette o motorini, corrono sempre da una parte all’altra a effettuare consegne. Ed è oramai di dominio pubblico che tale figura sia pagata molto poco. E forse è stato proprio per questo che, negli Stati Uniti, un fattorino si è rifiutato di consegnare un ordine.

Fattorino rifiuta di consegnare l’ordine

Il mondo del lavoro, oggigiorno, è particolarmente difficile. Esso, infatti, comprende tutta una serie di professioni ben pagate e che si possono svolgere comodamente, all’interno di un ufficio o addirittura dalla propria abitazione. Altre, invece, sono l’esatto opposto, ovvero attività mal retribuite svolte in condizioni tutt’altro che confortevoli. La figura del fattorino rientra, senza dubbio, nella seconda categoria.

Che ci sia il sole, la pioggia, o la grandine, infatti, i “rider” lavorano sempre, e ci portano la consegna direttamente alla porta di casa. Chi effettua il “delivery” spesso non pensa alle condizioni in cui i fattorini lavorano, perché è una cosa che molto probabilmente non li riguarda in prima persona. Eppure, tutti dovremmo essere un po’ più generosi in questi casi. E uno dei modi per diventarlo e dimostrare la propria gratitudine potrebbe essere, ad esempio, lasciare sempre la mancia ai fattorini.

Uno di essi, a tal proposito, negli Stati Uniti ha compiuto un gesto molto significativo. Il “rider” in questione avrebbe dovuto effettuare a un cliente una consegna di ben novantadue dollari (circa novanta euro), ma siccome quest’ultimo non ha lasciato alcuna mancia, il fattorino non solo si è rifiutato di recapitare l’ordine, ma ha anche documentato il tutto pubblicando lo scontrino sul Web.

I commenti degli utenti

Su TikTok, dunque, la foto pubblicata da un “rider” americano di un ordine dal valore di novantadue dollari, ma senza alcuna mancia per lui, è diventato virale. Gli utenti del Web, ovviamente, si sono soffermati a commentare quanto accaduto, e ognuno di essi ha espresso opinioni contrastanti.

Alcune persone, infatti, si sono dette assolutamente d’accordo con il fattorino che ha scelto di non consegnare l’ordine. Altri invece, si sono schierati dalla parte del cliente, affermando che la mancia non la si da prima di aver ricevuto la propria consegna, bensì dopo.