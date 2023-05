Cattivi odori dal frigorifero, solo se spruzzi questo spariranno dopo pochi minuti

Cattivi odori dal frigorifero, come farli sparire? Questa è la soluzione che ti consentirà di avere un elettrodomestico profumatissimo in pochi minuti.

Sai che esiste un modo per sbarazzarti dei cattivi odori dal frigorifero? Questa l’antico rimedio della nonna che non potrai smettere di utilizzare.

Come sbarazzarsi dei cattivi odori dal frigorifero

Anche se non trascuriamo mai la manutenzione dei nostri elettrodomestici e in particolare del frigorifero, soprattutto d’estate può capitare che da questo ultimo fuoriescano degli odori sgradevoli.

Tutta colpa del caldo o degli alimenti non correttamente conservati o che dimentichiamo di gettare oltre la data di scadenza. La pulizia del frigorifero è di fondamentale importanza e se non fatta frequentemente può dare origine per l’appunto ad odori sgradevoli che finiscono per impregnare anche i ripiani e infestare gli altri alimenti.

Per ovviare a questo problema, esistono ovviamente degli accorgimenti che faranno in modo che il tuo frigorifero abbia sempre una gradevole profumazione addirittura per settimane.

Però, prima di svelarti l’antico rimedio utilizzato dalle nonne che risolverà il tuo problema, devi necessariamente fare tuoi questi suggerimenti che ti aiuteranno ad avere un elettrodomestico perfettamente ordinato, profumato e pulito.

Ecco cosa dovresti sempre fare:

pulire una volta a settimana i ripiani e le pareti interne del tuo elettrodomestico;

conservare gli alimenti in contenitori di vetro ermetici;

controllore sempre la data di scadenza degli alimenti ed evitare di conservare prodotti scaduti o ammuffiti per giorni.

Se seguirai queste poche e semplici regole avrai senza dubbio un frigorifero sempre libero da cattivi odori. Passiamo però ora a svelare finalmente la ricetta che ti permetterà di eliminare definitivamente la puzza dal tuo elettrodomestico.

La ricetta segreta per un frigorifero sempre profumato

Avere un frigorifero profumato è il sogno di tutte le donne. Quanto è fastidioso aprire lo sportello del nostro elettrodomestico preferito ed essere invasi da cattivi odori che finiscono per impregnare i ripiani e anche gli altri alimenti sistemati su di essi?

Per far sì che questo problema non si verifichi più, devi conoscere questa ricetta. Il rimedio che ti stiamo per svelare è antichissimo e lo utilizzano da sempre le nostre nonne. Possiamo garantirti pertanto la sua incredibile efficacia. Ti servono solo questi ingredienti: aceto bianco, acqua e olio essenziale di limone.

Il procedimento è davvero semplice ed intuitivo. All’interno di un nebulizzatore versa 250 ml di aceto di vino bianco, 500 ml di acqua calda e 18 gocce di olio essenziale di limone. Chiudi bene il tuo nebulizzatore e agita per fare in modo che gli ingredienti possano combinarsi tra di loro.

A questo punto, svuota il tuo frigorifero da alimenti e ripiani e inizia a spruzzare questo composto sia sulle pareti che sulle mensole. Lascia che agisca per 20 minuti e poi con una spugnetta o uno spazzolino da denti non più buono, rimuovi lo sporco incrostato.

Infine, con un panno in microfibra leggermente umido della stessa soluzione, procedi alla asciugatura finale e alla rimozione di ogni altro residuo. L’aceto è un ingrediente disinfettante, sbiancante e antibatterico che aiuta a eliminare anche lo sporco più ostinato.

Le gocce di olio essenziale al limone invece sono perfette per neutralizzare gli odori sgradevoli. In questo modo il tuo frigorifero profumerà sempre. Esistono anche altri rimedi che vogliamo suggerirti e che ti torneranno sicuramente utili per dire addio ai cattivi odori provenienti dal frigorifero.

Altri rimedi naturali per un frigo super profumato e igienizzato

Per esempio, conosci la tecnica del limone con i chiodi di garofano? In questo caso dovrai infilare all’interno di uno spicchio di limone 10 chiodi di garofano: la combinazione di questi due ingredienti rilascerà una fragranza piacevolissima nel tuo frigorifero.

In alternativa, puoi disporre in un angolo inutilizzato del tuo elettrodomestico una ciotola contenente il succo di due limoni e un pizzico di bicarbonato di sodio. Anche il caffè macinato è perfetto per eliminare gli odori sgradevoli.

Mettilo in un contenitore e riponilo sempre su una mensola del frigorifero oppure all’interno dei mobili da cucina (anche qui può tenere alla larga i cattivi odori derivanti da confezioni aperte di cibo).

Prima abbiamo accennato al bicarbonato di sodio. Anche questo ingrediente viene utilizzato per la pulizia del frigorifero e per conferire un odore gradevole al tuo elettrodomestico. Esso è in grado di scrostare e sgrassare in maniera naturale.

Versane 2 cucchiai in 500 ml di acqua e spruzza la soluzione all’interno del tuo frigorifero. I risultati saranno incredibili. L’ultimo rimedio che ti proponiamo è il carbone che è perfetto per neutralizzare i cattivi odori presenti nel frigorifero.

Te ne basterà mettere alcuni pezzetti in una tazza e riporre la stessa sui ripiani del tuo frigorifero. Ecco come queste semplici soluzioni ti aiuteranno ad avere un frigo sempre profumato. Preparati a dire definitivamente addio ai cattivi odori dal frigorifero con questi rimedi 100% naturali.