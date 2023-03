Sinner è stato eliminato da Alcaraz in semifinale agli Indian Wells

By

Durante la semifinale di Indian Wells contro Carlos Alcaraz, il tennista italiano Jannik Skinner si arrende. L’avversario spagnolo si porta a casa la finale che dovrà disputare contro Daniil Medvedev.

Jannik nel primo parziale cede, nel secondo tenta la rimonta per essere sconfitto dallo spagnolo nel terzo e ultimo round. Alcaraz va in finale con Medvedev e in caso di vittoria può tornare a essere il numero 1.

La semifinale di Sinner contro Alcaraz

Carlos Alcaraz, quindi, vince la semifinale con un punteggio di 7-6(4). Una partita abbastanza lottata, dopo un primo break a favore dello spagnolo, nel secondo set l’altoatesino rimonta dal 2-4 al 4-4, poi sul 6-5 ha addirittura un set point a disposizione, ma l’iberico riesce a garantirsi il tie-break, vincendo a 7-4.

Il secondo break

Durante il secondo break lo spagnolo Carlos Alcaraz parte subito in rimonta, sale sul 2-0 e, sul 4-1, Sinner è costretto ad annullare tre palle break per fare in modo di non concedergli un generoso vantaggio all’iberico.

Quello che fa la differenza in tutta la semifinale è il break iniziale, con le prime palle a favore del 19 enne e i due doppi falli di Jannik. Nel secondo match point Alcaraz chiude sul 6-3 e si qualifica per la terza finale di un 1000 in carriera.

L’avversario con il quale disputerà la partita sarà il russo Daniil Medvedev, l’ex numero uno al mondo. Per lo spagnolo, classe 2003, sarebbe la terza vittoria dopo i successi contro Ruud a Miami e Zverev a Madrid.

Nulla da fare per Sinner, il 21 enne di San Candido che si è arreso nella semifinale contro un Alcaraz definito indemoniato.