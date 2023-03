La regione meno cara d’Italia è proprio questa: ecco chi troviamo in classifica

La regione meno cara d’Italia è questa qua: troviamo proprio lei prima in classifica. Nessuno si aspettava una cosa del genere.

Sai qual è la regione italiana meno cara? Proprio lei si trova prima in classifica, con grande sorpresa di tutti. Ecco dove dovresti trasferirti per avere un tenore di vita straordinario.

Italia e caro vita: la crisi mette in ginocchio lo stivale

Da due anni a questa parte, l’Italia e il mondo si ritrovano ad affrontare una situazione davvero complicata da un punto di vista economico e non solo. Il 2022 per gli italiani è stato drammatico: l’inflazione considerevole, il caro bolletta, il caro spesa e il caro benzina hanno prosciugato le tasche dei lavoratori.

Tante le famiglie con il lunario da sbarcare e le difficoltà di andare avanti in maniera dignitosa. Per non parlare poi del lavoro che continua a scarseggiare e degli stipendi che sono ormai troppo bassi per il caro vita che invece ci sovrasta senza lasciarci respirare.

Eppure, non in tutta Italia si vive una situazione drammatica come quella presente in quasi tutte le regioni del nostro stivale. Sai per esempio qual è la regione meno cara d’Italia? Proprio questa qui. Ecco chi occupa i primi posti in classifica. Rimarrai anche tu a bocca aperta. Ponto a fare le valigie?

La regione meno cara d’Italia: ecco dove si vive meglio

Ancora nel 2023 tantissime sono le persone, giovani e meno giovani, che preparano le valigie per lasciare la propria terra e recarsi all’estero, alla ricerca di opportunità professionali migliori.

Il caro vita che da un po’ di tempo sta mettendo in ginocchio gli italiani, costringe tanti a lasciare il nostro stivale per iniziare una vita fatta di benessere e tranquillità da un’altra parte.

Se ti dicessimo però che c’è una regione in Italia che rispetto alle altre è meno cara, ci crederesti? In tanti stanno facendo il pensiero di trasferirsi proprio qui. Curioso di scoprire chi si trova prima in classifica? Iniziamo immediatamente.

Tra le regioni meno care d’Italia c’è niente di meno che la bellissima Basilicata! In particolare, è la città di Potenza – il capoluogo di questa regione straordinaria – dove vivere costa davvero poco.

Alcune statistiche registrate anche nel 2022, hanno dimostrato come in questa regione e in questa città ci sia una inflazione più bassa rispetto alla media nazionale. Di che dati stiamo parlando? Dello 0,3% che nel 2022 ha fruttato un aumento di spesa pari soltanto a 63€ circa per ogni famiglia media.

Se anche fare la spesa è diventato un incubo in molte regioni italiane, visto che i prodotti e i loro prezzi sono aumentati considerevolmente, non si può dire lo stesso per la Basilicata. Qui, anche gli alimenti o prodotti venduti all’ingrosso e nei supermercati, mantengono prezzi piuttosto accessibili grazie anche alle offerte di privati e supermercati che così aiutano i cittadini a vivere dignitosamente.

Continuiamo però perché le sorprese non sono finite. Se è vero che la Basilicata e la città di Potenza sono al primo posto come regione e città meno care d’Italia, anche altre città e regioni del nostro stivale, secondo questa classifica che stiamo prendendo in considerazione, sono a portata di crisi.

Il secondo posto la occupa la città di Ancona che ha registrato nel 2022 un’inflazione pari allo 0,4%. Città storica, ricca di bellezze architettoniche e tanta cultura, ha un costo della vita inferiore rispetto a tante altre città italiane.

Al terzo posto, con grande sorpresa, troviamo la città di Caltanissetta in Sicilia. Qui l’inflazione è pari allo 0,6% nel 2022 che corrisponde ad un aumento di 117 euro circa all’anno in più per ogni famiglia media.

Vivere qui non è un incubo come in altri posti. Si pensi che un appartamento in affitto arriva a costare solo 250 euro per 60 metri quadri. Continuiamo ancora. Al quarto posto c’è Teramo, collocata nella regione dell’Abruzzo. Anche qui il costo della vita è sotto la media. E infine Bari, nella regione Puglia, che è una delle città del sud più economiche della nostra nazione.