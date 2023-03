Si spegne a soli 33 anni il sorriso di Nicoletta Saracco, ha lottato fino all’ultimo contro un tumore

Era diventata il simbolo della lotta contro il tumore al seno. Nicoletta Saracco sui social condivideva la sua vita, tra sogni nel cassetto e speranze.

Dallo scorso novembre però non aveva più dato sue notizie. Nelle scorse ore poi la drammatica notizia. I funerali di Nicoletta Saracco si svolgeranno lunedì – 27 marzo – nella Chiesa dei Cappuccini a Civitanova Alta, sua città d’origine, anche se da anni si era trasferita a Milano. “Ho impiegato circa un anno per trovare l’equilibrio giusto tra tumore, ospedale e vita personale” raccontava.

Dalla diagnosi alla vita

Una diagnosi di tumore metastatico a soli 29 anni, che avrebbero potuto far crollare chiunque, eppure Nicoletta Saracco non si è data per vinta e ha lottato contro quel nemico terribile che si era insidiato dentro di lei. Dopo un iniziale momento di smarrimento, la giovane – originaria di Civitanova Marche – ha utilizzato la malattia per diventare la paladina della lotta e dell’amore per la vita. Ce l’ha messa tutta, ha dato vita a iniziative ed eventi, perché tutti comprendessero l’importanza della diagnosi precoce come primo passo per combattere la malattia.

Ha lottato come una vera leonessa, ma quel cancro al seno ha avuto la meglio e dopo 4 anni da quel terribile 10 giugno del 2019 – quando ha ricevuto la diagnosi del tumore – il sorriso di Nicoletta Saracco si è spento per sempre.

Dallo scorso novembre la giovane marchigiana, che amava condividere sui social i suoi successi e la lotta quotidiana, non postava più nulla e questo aveva allarmato, non poco, i suoi numerosi follower.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐍𝐈𝐂𝐎𝐍𝐈𝐂𝐎𝐍𝐈𝐂𝐎 (@nicolettasaracco)

L’ultimo saluto a Nicoletta

Nelle scorse ore poi la drammatica notizia: Nicoletta non ce l’ha fatta. I funerali della 33enne si svolgeranno lunedì – 27 marzo – nella Chiesa dei Cappuccini a Civitanova Alta, sua città d’origine, anche se da anni si era trasferita a Milano. Durante il periodo del lockdown aveva iniziato a dipingere, creando la Ni.art gallery, attraverso cui finanziava la ricerca sul tumore.

“Il mio obiettivo è raccontare e sdrammatizzare la parola ‘tumore’, renderla qualcosa di normale. Far capire che come esistono tanti stadi e tipologie di tumore, esistono anche tanti modi per curarlo”

aveva detto in una recente intervista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐍𝐈𝐂𝐎𝐍𝐈𝐂𝐎𝐍𝐈𝐂𝐎 (@nicolettasaracco)

Appreso quanto successo alla giovane, sono tante le persone che in queste ore stanno riempiendo i social di messaggi d’affetto e vicinanza per la famiglia di Nicoletta.

“Ti ho pensata tanto Nicoletta, ho immaginato il tuo silenzio legato ad un viaggio oltreoceano in cui eri impegnata a vivere la vita intensamente…Ti porterò nel cuore Nicoletta, il tuo sorriso, il tuo esempio, TE”

si legge in uno dei tanti messaggi.