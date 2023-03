Earth Hour 2023, scatta l’ora della Terra

By

Combattere la crisi climatica e rendere il pianeta sostenibile è divenuta una priorità.

Il WWF ha messo in atto un’iniziativa importante per una sensibilizzazione a livello globale. Earth Hour, un’ora di buio per accendere i riflettori sul Pianeta.

L’iniziativa del WWF

Tanti monumenti in Italia, partendo dal Colosseo fino ad arrivare all’Arena di Verona, questa sera si spegneranno. Alle ore 20.30 questa sera i monumenti rimarranno al buio per un’ora al fine di celebrare l’Earth Hour, l’Ora della Terra.

L’iniziativa è stata diffusa dal Wwf ed ha avuto il suo avvio nel 2007 a Sidney. Oggi l’Earth Hour è diffusa a livello globale e ha come scopo quello di aumentare la sensibilizzazione della popolazione circa la necessità di costruire un futuro sostenibile e arrivare a combattere la crisi climatica.

L’iniziativa è aperta a chiunque, anche ai singoli cittadini. Sarà infatti possibile dare il proprio contributo semplicemente spegnendo le luci della propria abitazione. A partire dalle otto e mezza di sera si rimarrà al buio, lasciando giusto la luce di una candela per illuminarsi, il tutto per una sola ora.

Da dove arriva Earth Hour

Earth Hour 2023 giunge dopo lo storico accordo stipulato a Montreal. Ricordiamo che a dicembre 2022 il mondo si è impegnato per arrestare e invertire la perdita di biodiversità entro il 2030. Solo dopo pochi giorni è arrivato il lancio del report effettuato dal comitato scientifico sul clima dell’Onu, l’Ipcc. Ciò è servito per sottolineare tempestive riduzioni delle emissioni necessarie in modo da raggiungere gli obiettivi climatici intermedi.

Si tratta di ridurre del 43% entro il 2030 le emissioni di gas serra, percentuale che dovrebbe arrivare al 60% entro il 2035. Per arrivare allo zero netto sarà necessario impiegare almeno mezzo secolo. Impegnarsi su questa strada aiuta ad evitare l’arrivo della catastrofe, ossia il superamento delle temperature globali al pericoloso punto di non ritorno di 1,5°C.

Wwf Italia per presentare l’evento ha scelto un messaggio importante, l’equazione “- CO2 +Natura = Futuro” . L’evento avrà luogo centralmente in Italia, a Roma, dove alle 20.30 si spegneranno le luci del Colosseo. Prenderanno parte all’iniziativa altre città, dove si spegneranno monumenti come il Quirinale, Palazzo Madama e Montecitorio, l’Arena di Verona, il Duomo e Palazzo Vecchio a Firenze, il Maschio Angioino a Napoli, piazza Duomo a Catania.