“Si sistemerà tutto”, Ilary e la nuova fiamma: arriva l’inaspettata reazione di Totti

Ilary Blasi esce allo scoperto con la sua nuova fiamma. Arriva la reazione di Totti che nessuno immaginava. Ecco come ha commentato lo scoop il Pupone.

Francesco Totti apprende come tutta Italia, della nuova fiamma di Ilary Blasi. La sua reazione è davvero in attesa. Ecco che cosa ha dichiarato l’ex giallorosso sulla delicata faccenda.

Ilary Blasi ritrova il sorriso

Dopo la volta di Francesco Totti è arrivato adesso il turno di Ilary Blasi. Se l’ex calciatore giallorosso è felice ed innamorato più che mai della sua Noemi che tanto uguale pare alla ex moglie, anche la conduttrice Mediaset ritrova il sorriso.

Il merito è di un vichingo, un tedesco dallo sguardo affascinante: il suo nome è Bastian. Ormai la ex letterina di Passaparola esce allo scoperto, non si nasconde più e alla luce del sole si vive quello che ad oggi è il suo nuovo amore.

Che cosa sappiamo sul conto di questo Bastian? In realtà poche informazioni, per ora. A scovare la presenza del bel giovane è Alfonso Signorini che sul suo settimanale Chi, ha rivelato dei gossip succulenti.

Il conduttore del Grande Fratello ci dà qualche informazione in più sul nuovo amore della Blasi. Bastian è un ricco e noto imprenditore tedesco che vive a Francoforte e che avrebbe perso la testa per la bionda italiana. Francesco Totti, come tutti, avrà saputo anche lui di questa notizia. Ma come ha reagito? Noi lo sappiamo: in questo modo.

La reazione inaspettata di Francesco Totti

A più di 4 mesi dalla loro separazione, Ilary Blasi torna a sorridere. Il suo cuore ha ripreso a battere e il merito è tutto di Bastian. I due si starebbero frequentando da un po’ di tempo ma solo ora i paparazzi si sarebbero accorti di questo flirt che campeggia già da qualche settimana.

Alfonso Signorini ha lanciato lo scoop. Ilary e Sebastian sono stati beccati a trascorrere un weekend insieme a Lugano, a passare la notte nello stesso albergo e a scambiarsi anche effusioni in pubblico.

Non ha dunque paura a mostrarsi innamorata, Ilary, che dopo Francesco può sfoggiare nuovamente il suo meraviglioso sorriso. A proposito di Francesco, che cosa ne pensa di tutta questa storia?

Arriva la reazione di Totti che nessuno si aspettava. Anche se si professa innamorato della sua Noemi Bocchi, non avrebbe sortito comunque indifferenza il nuovo amore della ex moglie.

Come fa a sapere il Corriere della sera, Totti avrebbe commentato il flirt della Blasi in occasione di una partita di calcio. L’ex giallorosso avrebbe messo a tacere le malelingue dichiarando:

“Si sistemerà tutto”.

Perché lo sportivo avrebbe pronunciato queste parole? Riferendosi a che cosa? Secondo i gossippari, Francesco con questa frase avrebbe voluto far intendere che finalmente con lui impegnato con Noemi e lei impegnata con Bastian, la guerra familiare e legale potrebbe presto finire.

Il loro matrimonio si è ormai arenato, è chiuso, concluso, è un capitolo del passato. Totti però fa anche un’altra affermazione dichiarando che gli costerà molto. A che cosa si riferisce invece in questo caso?

Probabilmente alla questione economica. La ex coppia ancora non è riuscita a raggiungere un accordo su assegno di mantenimento e figli. A novembre c’è stata la seconda udienza e nel 2023 dovrebbe esserci la terza, si spera però pacifica, salvo che i loro avvocati non raggiungano un accordo privatamente.

Insomma, tutto sembra aver preso una piega inaspettata. Ilary è felice con Bastian e Francesco sereno con Noemi. Questi ultimi due sono pronti addirittura alla convivenza e si dice che presto si trasferiranno in un nuovo appartamento, il loro nuovo nido d’amore che disterà solo pochi chilometri dalla mega villa nella quale i suoi figli continueranno a vivere con la conduttrice Mediaset.