Si ferisce infrangendo una porta a vetri per rientrare in casa, 30enne muore dissanguato

Infrange la porta a vetri e muore dissanguato

Tragedia nella notte in un’abitazione nel rione di Roiano a Trieste. Un giovane di 30 anni è morto dissanguato dopo aver infranto una porta a vetri. Stando a quanto riferisce l’Ansa, la vittima è rientrata a casa intorno alla mezzanotte, in stato di alterazione alcolica. Non riuscendo a entrare perché la maniglia della porta era rotta, ha deciso di infrangerla, ma il vetro gli ha reciso l’arteria femorale, senza lasciargli scampo.

All’interno dell’abitazione c’era la compagna, con cui pare avesse litigato nel pomeriggio, ma la donna dormiva al momento dell’incidente. Quando ha scoperto cosa era accaduto, ha allertato i soccorsi. I sanitari del 118 sono giunti sul posto con ambulanza e massaggiatore meccanico. Il 30enne è stato trasferito all’ospedale di Cattinara, ma i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

Sul posto è giunta anche la polizia per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento non sono emersi

elementi che farebbero ipotizzare reati a carico di terze persone.