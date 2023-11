Black Friday 2023: i migliori sconti sui capi d’abbigliamento

Il Black Friday è ormai arrivato e tutti i consumatori sono pronti a fare acquisti a prezzi scontati sino al 70%. Quest’anno la giornata dedicata al risparmio più attesa dell’anno è iniziata il 24 novembre 2023, una data importante perché in tutti gli store online, sia multimarca che monomarca sono state lanciate offerte imperdibili su un ventaglio molto ampio di prodotti.

Il Black Friday rappresenterà una buona occasione per acquistare gli articoli che desideri da tempo ma anche per occuparsi con qualche settimana d’anticipo dei regali natalizi.

Cosa aspettarsi dalle offerte del Black Friday

Il Black Friday rappresenta una giornata in cui è possibile fare affari in tutti i settori merceologici. A essere coinvolto, ovviamente, è anche il settore dell’abbigliamento e degli accessori indispensabili per dar vita a outfit glamour e alla moda. Sarà possibile portarsi a casa capi d’abbigliamento ma anche scarpe, borse e cinture e ancora intimo e gioielli a prezzi molto scontati. Come ogni anno, anche per il Black Friday 2023 le offerte partiranno giorni prima il fatidico Venerdì Nero e gli sconti andranno ad aumentare via via che ci si avvicina a venerdì 24 novembre.

In molti casi, su e-commerce multimarca come Zalando o Yoox, gli sconti relativi al Black Friday andranno anche avanti sino al Cyber Monday, a differenza di quanto invece accade con portali monomarca come Zara o H&M. Per accaparrarsi i migliori articoli al miglior prezzo, però è essenziale finalizzare i propri acquisti nel più breve tempo possibile: gli articoli in sconto sono proposti in numero limitato, quindi, attendere potrebbe significare perdere l’opportunità di acquistarlo.

Codici sconto per il Black Friday: come accedervi in maniera immediata

In periodo di Black Friday alcune offerte o alcuni sconti potrebbero valere per un periodo di tempo molto limitato. Per restare sempre aggiornati su questi ultimi e non perdersi nessuna opportunità di risparmio, la mossa migliore è fare riferimento ai siti che si occupano della raccolta e della pubblicazione di codici e offerte per il Black Friday che permettono, infatti, di ottenere ulteriori sconti, agevolazioni o articoli in omaggio sui prodotti già in sconto sugli e-shop multimarca o monomarca.

Un consiglio utile per monitorare tutti gli shop di interesse con immediatezza è quello di iscriversi alla newsletter di uno dei siti sopra menzionati, o in alternativa, procedimento più macchinoso, è quello di fare una lista dei propri e-shop preferiti e sottoscrivere la loro newsletter. Con tali iscrizioni sarà possibile ricevere in tempo reale tutte le nuove promozioni lanciate in occasione del Black Friday e, in molti casi, avere accesso anticipato alle iniziative dedicate al risparmio promosse dai brand.

Sconti Black Friday su articoli sportivi

Il Black Friday è il momento migliore per acquistare articoli sportivi dei marchi più noti sul panorama mondiale. Brand come Nike, Adidas, Puma, infatti, proprio nella settimana del Venerdì Nero sono soliti selezionare, tra i capi più venduti e amati, un numero limitato di articoli da mandare in sconto con percentuali che raggiungono anche il 70%. Articoli sportivi in sconto possono essere reperiti su molteplici siti multimarca come ad esempio Decathon e Cisalfa.

Durante il Black Friday è buona norma valutare l’acquisto di abbigliamento utile per l’inverno alle porte, o optare per quegli articoli sportivi che durante il corso dell’anno sono molto costosi e che in genere si preferisce comprare durante scontistiche dedicate.

Sconti Black Friday sui capi invernali

Oltre che per gli articoli sportivi, il Black Friday è il momento migliore per fare acquisti su tutti i capi d’abbigliamento invernali di qualità e che solitamente sono considerati degli intramontabili da possedere nell’armadio. Parliamo di maglioni e cappotti, giubbotti e parka i cui prezzi, per capi di qualità, restano sempre molto alti. Sarà possibile trovare delle interessanti offerte su shop online monomarca come Ovs, Benetton e Uniqlo o multimarca, come ad esempio Rinascente, che offre un vastissimo catalogo di articoli d’abbigliamento, accessori e scarpe delle migliori marche sul mercato.

In tutti i casi il risultato è il medesimo: vedersi consegnare capi intramontabili o articoli all’ultima moda acquistati con dei prezzi super convenienti. Oltre ai capi d’abbigliamento è possibile ottenere interessanti offerte anche su borse e accessori, anche di quei marchi come Furla e Coccinelle che non sono soliti proporre grandi scontistiche durante il resto dell’anno, ma che partecipano al Black Friday proponendo riduzioni interessanti.

Sconti Black Friday sull’ intimo per lui e per lei

Anche quella dell’intimo è una categoria che ogni anno riserva per il Black Friday sconti molto elevati, anche in vista degli acquisti dei regali di Natale. I marchi più in voga che spesso offrono promozioni 3×2 e sconti fino al 50% sono, tra gli altri, Tezenis, Intimissimi e Calzedonia, leader del mercato per quanto riguarda la biancheria intima, i pigiami e il comfort wear.