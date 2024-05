Serpenti in casa, come comportarsi: tutti i consigli

Se si sospetta la presenza di serpenti in casa è bene conoscere tutte le migliori pratiche per catturarli e rilasciarli in un ambiente sicuro: continua a leggere per sapere dove possono nascondersi e come fare per liberartene.

Con il ritorno dell’estate tutti non vedono l’ora di spalancare di nuovo le finestre e far entrare i raggi del sole nella propria abitazione. Anche durante le ore notturne in tanti preferiscono lasciare aperte le finestre per far entrare un po’ di frescura. Tuttavia, come sanno bene tutti i proprietari di casa, proprio nei mesi estivi l’appartamento si riempie di insetti come zanzare, ragni e mosche, facilitati dalle finestre aperte. Ma non è tutto, perché dentro l’abitazione possono introdursi anche altri animali, specialmente se si vive al di fuori del contesto urbano.

Non è così raro imbattersi in un serpente tra le stanze della propria abitazione. Un incontro che ovviamente provoca molta paura, ma che invece è opportuno affrontare con lucidità e razionalità. Come prima cosa è bene sapere dove possono nascondersi i serpenti in casa, sapendo che questi rettili preferiscono rimanere in posti bui.

Serpenti in casa: come fare per catturarli

Sotto gli elettrodomestici, ad esempio, ma anche dietro i mobili, negli armadi, nei ripostigli e ovviamente in cantina. In più bisogna sempre guardare con attenzione le varie fessure o crepe nelle pareti. Infine, se in casa ci sono piante e cespugli è bene controllare con una certa frequenza che non ci siano serpenti nascosti.

Se si sospetta la presenza di un serpente in una determinata zona della casa è bene isolare l’area in questione e attendere le ore notturne, dato che il rettile viene fuori proprio quando è buio. Per catturarlo si possono utilizzare delle trappole specifiche, facilmente acquistabili, oppure predisponendo una scatola di cartone con un’esca all’interno. Ovviamente dopo averlo catturato è bene lasciarlo libero in un ambiente dove sarà al sicuro.

Se invece temiamo di non avere abbastanza sangue freddo per catturare il serpente da soli dobbiamo affidarci a qualche ditta specializzata. Tanto per fare un esempio, le aziende che operano nella disinfestazione di parassiti possono mettere a disposizione anche il servizio relativo alla cattura dei serpenti.

Serpenti in giardino: con questi rimedi non li vedrai più

In alternativa ci si può rivolgere ai vigili del fuoco, alla polizia oppure alle organizzazioni che lavorano proprio su questo fronte. Infine si può provare a sentire qualche appassionato di serpenti che saprà certamente come approcciare nella maniera giusta con questi rettili per catturarli e rilasciarli in un ambiente sicuro.

I serpenti possono gironzolare anche nel giardino di casa: per evitarlo è consigliabile tagliare sempre l’erba e rimuovere i mucchi di foglie dove possono nascondersi.