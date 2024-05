Il food delivery è in perdita, conti in rosso per il cibo a domicilio

Negli ultimi sette anni le maggiori aziende di food delivery hanno accumulato perdite per oltre 20 miliardi di dollari.

Anche in Borsa l’andamento dei titoli riflette l’andamento del settore sul mercato. Nonostante i risultati più che positivi raggiunti nel periodo del Covid, al momento tutte le società viaggiano su livelli molto lontani da quelli conquistati in pandemia.

Il food delivery è in perdita

Il settore del food delivery è stato in rapida evoluzione negli ultimi anni, ma non è privo di sfide. Il food delivery è diventato un mercato globale del valore di oltre 150 miliardi di dollari, con un fatturato che è triplicato rispetto a quello registrato nel 2017. Durante la pandemia da COVID-19, il mercato negli Stati Uniti è più che raddoppiato, diventando una fonte di sostentamento per i ristoranti in difficoltà. Tuttavia, la struttura economica del settore è ancora in evoluzione.

I ristoranti, in media, guadagnano il 30% del prezzo del biglietto per ogni ordine di consegna. Tuttavia, le commissioni che pagano alle app di food delivery sono circa il 15% del prezzo del biglietto, il che rende insostenibile questa percentuale quando gli ordini di consegna diventano una parte significativa di tutto il guadagno. Nonostante il boom che si è registrato in periodo Covid, le piattaforme di consegna, con poche eccezioni, sono rimaste non particolarmente redditizie. Si tratta di un settore costoso e a basso margine.

I nuovi competitors

Nonostante le sfide, ci sono ancora importanti investimenti che potrebbero risollevare il settore. Alcuni esempi includono l’acquisizione di Postmates da parte di Uber e l’acquisizione di Grubhub da parte di Just Eat Takeaway. Le recenti IPO di DoorDash e Deliveroo dimostrano l’entusiasmo e l’incertezza che regnano ancora nel settore.

Oltre alle piattaforme di consegna tradizionali, stanno nascendo nuove piattaforme di consegna rapida e commercio veloce, che aggiungono una nuova classe di concorrenti alla scalata per il successo economico. Il food delivery è un settore in continua evoluzione, con sfide e opportunità per tutti i suoi attori. La redditività rimane una questione chiave, e gli investitori stanno cercando di far sì che questo settore del mercato economico dimostri di essere sostenibile e in crescita