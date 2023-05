Giuseppe Conte ha convocato un corteo del M5S per il 17 giugno, mediante un video in cui “spinge” via Giorgia Meloni.

Conte convoca corte del M5s per “spingere” via Meloni

Il leader del Movimento ha lanciato una manifestazione contro il governo in merito al tema del lavoro e della povertà, affermando che Meloni ha introdotto maggior precarietà e tagliato la spesa sociale per le persone in difficoltà, definendole ingiustamente divanisti.

In compenso, il governo ha trovato finanziamenti per aumentare le forniture militari. Conte ha espresso la sua contrarietà a queste politiche del governo di centrodestra, evidenziando come gli italiani non possano essere sottopagati e il bisogno di maggiori investimenti nella sanità e nell’istruzione dei giovani.

Il video:



L’ex premier ha anche invitato tutti a partecipare alla manifestazione del 17 giugno a Roma per dire no alle vite precarie e insicure imposte dal governo.

Il video si apre con immagini provocatorie – in bianco e nero – di Giorgia Meloni e il suo discorso del 1° Maggio, per poi spostarsi sul leader del M5S che ha chiesto il sostegno del Movimento 5 Stelle.

Inoltre, il leader del Movimento 5 Stelle ha criticato il governo per aver respinto la proposta del M5S di recuperare risorse, sugli extra profitti, dalle imprese bancarie, assicurative, farmaceutiche e delle industrie belliche Ha riaffermato l’importanza del salario minimo per garantire condizioni di lavoro dignitose agli italiani. Conte, inoltre, ha ribadito che non si possono accettare compensi simbolici come 3, 4 o 5 euro lordi l’ora.

