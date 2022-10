Seme di mela in frigo, dovresti provare anche tu: che succede se lo fai

Seme di mela in frigorifero: ti saresti mai atteso dei risultati così sorprendenti? Perché dovresti provare a farlo anche tu.

Tutti quanti quando consumiamo una mela siamo abituati a gettare la buccia e i semi. Si tratta di un gravissimo errore che commettiamo tutti quanti. Come dice un vecchio detto “Basta una mela al giorno per togliere il medico di torno”: ciò conferma il fatto che la mela sia un frutto davvero salutare e versatile. Si tratta di un frutto ottimo che può essere consumato in ogni momento della giornata da colazione allo spuntino, dal pranzo a merenda.

Ogni momento della giornata è l’occasione giusta per consumare una mela per saziare l’appetito o come spuntino squisito, sano e nutriente. Oltre alla polpa ed alla buccia della mela che sono ricchi di sostanze antiossidanti e nutrienti essenziali per la salute dell’organismo umano, anche i semini sono speciali e ricchi di proprietà che nessuno può immaginare assolutamente.

Mela: un frutto versatile e ricco di benefici

La mela è un frutto versatile ricco di benefici che favorisce la salute dell’intestino. La polpa e la buccia di mela sono ideali per chi segue una dieta dimagrante e una dieta variegata e sana.

Questo frutto aiuta ad abbassare il livello di colesterolo nel sangue, tiene sotto controllo la glicemia e previene le patologie croniche e le malattie cardiache. Questo frutto è ricco di fibre alimentari molecole ad azione antiossidante, sali minerali e vitamine. La mela è l’alleato perfetto per il benessere alimentare quotidiano. Una mela conta una cinquantina di calorie ogni cento grammi di frutto edibile.

Consumare le mele favorisce la perdita di peso, previene il diabete, aiuta a controllare la glicemia, aiuta a prevenire il diabete e aiuta a regolarizzare il colesterolo. Ha un effetto anti-asma e aiuta a mantenere la regolarità dell’intestino. I medici consigliano di mangiare una mela al giorno per apportare tutti i benefici all’organismo umano.

Semini di mela: perché sono così importanti?

Una volta consumata una mela è bene non gettare via i semini, ma è bene conservarli in frigo. Basta un solo semino per fare nascere una piantina di mela. I semini di mela possono essere coperti con della carta assorbente inumidita ed inseriti in una vaschetta di plastica. Una volta chiuso il coperchio, bastano soli dieci giorni per vedere spuntare le radici della piantina di mela. Una volta spuntate le radici, basta preparare un vaso con un pochino di terra inumidita. Basta fare un micro forellino all’interno del terriccio per piantare le radici.

È importante prestare attenzione a questa fase ed è bene ricorrere all’utilizzo delle pinzette per interrare le radici all’interno del vaso. Una volta coperte le radici con il terriccio, si deve procedere ad innaffiare la piantina, che deve essere esposta ai raggi solari. Una volta trascorso un mesetto, è bene trapiantare la pianta in un vaso più grande per consentire una crescita regolare della pianta di mela.