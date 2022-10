Napoli: poliziotta violentata nel porto | Catturato l’aggressore

By

Al porto di Napoli è avvenuta un’aggressione ai danni di una poliziotta, una donna che ha deciso di indossare la divisa per proteggere i civili.

L’uomo è stato arrestato immediatamente e gli sono state poste diverse accuse: tentato omicidio e violenza sessuale aggravata.

Un aggressione senza nessuna giustifica

Aveva terminato il suo turno di lavoro e stava uscendo, come di consueto, dal commissariato recandosi verso la sua macchina.

La giovane poliziotta improvvisamente è stata colpita alla testa e successivamente violentata.

Il tutto è avvenuto la scorsa notte a Napoli. Dopo l’incubo, la donna è stata portata all’ospedale Cardarelli ed è stata dimessa in mattinata.

L’aggressore è stato immediatamente fermato dalla polizia e messo in manette. Si tratta di un uomo di 23 anni bengalese con precedenti penali. Le accuse volte nei suoi confronti sono quella di tentato omicidio e aggravata violenza sessuale.

L’agente di polizia, nonostante avesse con sé anche l’arma di ordinanza, non ha avuto modo di difendersi in quanto l’uomo è stato più veloce di lei nel colpirla con una pietra.

È stata una situazione agghiacciante che non è passata inosservata nemmeno al primo cittadino della città di Napoli. Gaetano Manfredi ha chiamato il questore di Napoli e gli ha mostrato tutto il proprio dispiacere e la propria vicinanza.

La dinamica dell’incidente

La poliziotta aveva appena terminato il suo turno di lavoro, iniziato alle ore 19 e terminato alle ore 24.

Impiegata in commissariato della Polizia di Stato della città, si stava recando verso il porto per recuperare la sua automobile che era parcheggiata esattamente in quel luogo.

Aveva avvertito che qualcuno la stesse seguendo ma l’aggressore è stato più rapido di lei. L’ha colpita improvvisamente con una pietra sulla testa e non ha potuto fare nulla per difendersi. L’uomo ha anche cercato di strangolarla per poi stuprarla.

L’allarme è stato dato dalla stessa agente che ha fornito un identikit preciso sul suo aggressore. In seguito gli agenti di polizia hanno intercettato l’uomo, un bengalese di 23 anni con precedenti penali e diverse irregolarità su tutto il territorio nazionale.

Una situazione che non è passata inosservata agli occhi di Gaetano Manfredi, il sindaco della città di Napoli. L’uomo ha dimostrato subito grande solidarietà verso la donna che ha vissuto uno dei momenti peggiori della sua vita.

Inoltre il sindaco ha ribadito quanto sia fondamentale collaborare per poter tenere in sicurezza tutto il territorio del capoluogo campano.