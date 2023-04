Metti 3 foglie di alloro nelle piante che hai in orto o giardino: rivelato il motivo

Perché dovreste mettere sempre tre foglie di alloro nelle piante. Soltanto i vivaisti conoscevano questo trucco incredibile.

Vi sveliamo tutto su questa soluzione davvero geniale, che vi farà ottenere dei risultati efficaci in pochissimo tempo.

Piante forti e rigogliose, come fare

Molte persone non sanno che ottenere piante sempre forti e rigogliose non sia affatto un gioco da ragazzi. Per far sì che le piante siano in salute e in generale al massimo della loro forma, è molto importante riuscire a curarle nel migliore dei modi.

Quello che vogliamo consigliarvi oggi è innaffiare le piante quando è giusto farlo. Molti hanno la convinzione erronea che per far crescere bene le piante bisogna innaffiarle spesso.

In realtà non è così. Ogni pianta deve essere innaffiata soltanto quando lo richiede: è importante, inoltre, fornire la quantità giusta di acqua e durante le ore più adeguate del giorno. Bisogna evitare, ad esempio, di innaffiare nelle ore di punta per evitare shock termici.

Un altro consiglio molto importante è quello di esporre le piante alla giusta quantità di luce. Le piante hanno naturalmente bisogno di luce per sopravvivere, ma il calore in eccesso può comprometterne irrimediabilmente la salute. Inoltre, esporre la pianta a una zona eccessivamente ventosa può allo stesso modo danneggiarla.

E poi ancora non si può pensare di coltivare una pianta come si coltiverebbe qualsiasi altra. Molto importante si rivela, in questi casi, l’informazione. Studiate la vostra pianta nel dettaglio, informandovi su quale sia la localizzazione migliore all’interno della casa e su quante volte dovreste innaffiarla.

Cercate di capire anche quali sono le piante che, entrando in combinazione tra loro, riescono a sopravvivere nel migliore dei modi. La botanica ha dietro uno studio che ciascuno di noi non immagina. L’obiettivo non è quello di diventare degli esperti, ma di capire in che modo possiamo far sopravvivere le piante della nostra casa.

Di seguito, ad esempio, vi sveliamo un trucco che siamo sicuri che non conoscevate.

Mettete 3 foglie di alloro nelle piante

Se vi state chiedendo perché dovreste mettere 3 foglie di alloro nelle piante, ecco che ora vi spieghiamo il motivo e soprattutto vi sveliamo cosa potete ottenere.

Dovete sapere che l’alloro è una pianta che contiene numerose proprietà benefiche. Tra i nutrienti di cui è ricco compaiono il potassio, il fosforo, gli aminoacidi, le vitamine e anche i flavonoidi.

Tutti questi nutrienti messi assieme hanno la capacità di allontanare i batteri e i funghi, quindi sono dei validi alleati delle piante.

Per far sì che l’alloro agisca nel modo migliore, bisogna preparare un infusione. Dovete unire l’alloro a dell’acqua bollita e lasciare riposare qualche minuto. Fatto ciò, dovrete filtrare l’acqua e innaffiare semplicemente le vostre piante con essa.

Un’alternativa è quella di spezzettare direttamente l’alloro sulla pianta, in modo che si unica al terreno, per dare vita a un fertilizzante naturale. Potete ripetere questa procedura tutte le volte che ritenete opportuno. Vedrete come le vostre piante risulteranno sempre forti e rigogliose.