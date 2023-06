Se trovi questo in giardino c’è un serpente che si nasconde a casa tua: controlla

Attenzione a dove metti i piedi. Se trovi questo in giardino c’è un serpente che si nasconde sicuramente nei pressi di casa tua se non addirittura nella tua abitazione.

Non è difficile trovare serpenti in giardino e chi vive in campagna o in un’abitazione circondata dal verde lo sa benissimo. Puoi capire se questo rettile si aggira nella tua casa così: è certa la sua presenza se trovi questo in giardino.

Serpenti, perché questi rettili si nascondono nei nostri giardini

Chi vive in un’abitazione circondata dal verde o in una casa in campagna sa benissimo che da un momento all’altro potrebbero spuntare dei serpenti.

Ebbene sì, questi rettili non vivono soltanto nelle foreste o nei boschi abbandonati o non frequentati dalle persone ma adorano crogiolarsi anche nei terreni aridi e nell’erba alta dei nostri orti e dei nostri giardini.

È più probabile che tu possa avvistare un serpente nel tuo giardino nei mesi primaverili ed estivi. Le giornate particolarmente calde sono quelle in cui questi rettili si risvegliano dal letargo invernale per andare alla ricerca di prede e quindi di cibo, individuando talvolta nuovi territori in cui riprodursi e deporre anche uova.

Lontano dal centro urbano è facile imbattersi nei serpenti che adorano nascondersi tra l’erba alta, mimetizzandosi, in attesa di catturare le prede. Non è sicuramente piacevole incrociare un serpente mentre passeggiamo nel nostro giardino. Ancora più angosciante è ritrovarselo poi in casa.

Sai che c’è un modo per scoprire se questi rettili sono già entrati nella tua abitazione? Se trovi questo in giardino c’è un serpente che sicuramente si nasconde a casa tua. Ecco il dettaglio a cui devi prestare particolare attenzione: questo oggetto misterioso rivela la presenza dei rettili.

Come capire se c’è un serpente che si nasconde a casa tua: controlla se c’è questo in giardino

Hai trovato un oggetto misterioso nel tuo giardino e non sai che cosa possa essere? Credi però che abbia a che fare con il passaggio di qualche pericoloso animale?

Ecco quello che devi sapere. Se vivi in campagna o se hai un giardino, saprai benissimo che è estremamente facile incontrare animali che spesso ci fanno paura, come per esempio i serpenti.

Come ti accorgi se un rettile si nasconde nei pressi della tua abitazione o se addirittura è già dentro casa? Devi scrutare con attenzione il tuo giardino: se trovi questo significa che c’è un serpente nei paraggi.

A che cosa stiamo facendo riferimento? L’oggetto misterioso è la pelle morta del rettile. I serpenti, in determinati periodi dell’anno, soprattutto in quello primaverile ed estivo, cambiano pelle.

Nel momento in cui strisciano, lasciano dietro di loro residui di pelle morta. Se vedi qualcosa del genere significa che un serpente è nel tuo giardino e molto probabilmente già vicino alla tua casa.

Non lasciarti prendere dal panico. Devi sapere che i serpenti sono delle specie protette in via d’estinzione, pertanto essi non devono essere uccisi se non in rari casi, quando cioè rappresentano un pericolo per l’essere umano.

Puoi evitare però che questi rettili si avvicinino al tuo orto o al tuo giardino prendendoti cura dei tuoi spazi verdi. Per esempio, non dovresti mai lasciare crescere l’erba troppo alta ma dovresti tagliarla regolarmente. I serpenti si nascondono e si mimetizzano nell’erba per catturare le prede: se essa è corta non si faranno vedere temendo di essere scoperti.

Altro consiglio. Se hai degli animali domestici che gironzolano anche in giardino, assicurati di non lasciare alimenti per animali vicino casa o tra piante e fiori: l’odore del cibo attira i serpenti che si mostreranno così a te più facilmente.

Queste altre raccomandazioni degli esperti che devi seguire se ti ritrovi faccia a faccia con un serpente:

non spaventarlo con un bastone: potrebbe attaccarti per difendersi;

non utilizzare veleni o prodotti chimici per allontanarli o ucciderli: nel 99% dei casi sono solo di passaggio nel tuo giardino;

non cercare ti toccarlo o catturarlo: potrebbe essere velenoso;

chiama l’ASL o la Guardia Forestale.

Se segui questi consigli non hai nulla da temere. Ora che hai scoperto come capire se un serpente si trova nel tuo giardino o nella tua casa e soprattutto come agire, non hai nessuna ragione per temere questo rettile che se non attaccato, è innocuo.