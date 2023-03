Serpente bruno, è velenosissimo: dove si trova e quali zone sta raggiungendo

Quali sono le caratteristiche del serpente bruno e cos’è in grado di fare quest’animale velenosissimo che sta sconvolgendo tutti.

Scopriamo tutti i dettagli sul serpente bruno, una creatura spaventosa per gli esseri umani, che accanto a lui rischiano la vita.

Un animale velenoso sconvolge la comunità

Di recente, si è diffusa una notizia incredibile, che sta sconvolgendo tutti. Una bambina di 9 anni è stata portata d’urgenza al porto soccorso, dopo essersi sentita male.

Tutto è accaduto mentre la bambina stava dormendo nel suo letto. All’improvviso, ha avvertito un dolore fortissimo agli arti inferiori: scoperte le lenzuola, si è accorta della presenza di sangue ai suoi piedi e ha immediatamente chiamato i suoi genitori.

Il padre e la madre della piccola l’hanno portata in ospedale, dove i medici hanno rinvenuto le tracce chiare di morsi di serpente. La bambina era stata morsa dal serpente bruno, una specie di rettile davvero velenosissimo.

La piccola è originaria di Alice Springs, una cittadina remota al nord dell’Australia. La piccola è rimasta vari giorni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale della sua città, dov’è stata curata sapientemente dai medici.

Il caso della bambina non l’unico, visto che varie fonti del San John Ambulance hanno riferito che le chiamate si sono triplicate negli ultimi mesi. Ma quali sono le caratteristiche di questo serpente e dov’è diffuso? Scopriamolo insieme.

Serpente bruno, dove si trova

Il serpente che ha morso la bambina e ha fatto altre vittime è proprio il serpente bruno, che appartiene alla famiglia delle Elapidae. Viene conosciuto anche come “serpente mulga”.

La prima volta venne avvistato nel lontano 1842 dallo zoologo inglese John Edward Graynel, che ne vide uno lungo 3,3 metri. Questo serpente può assumere differenti colorazioni, che vanno dal marrone chiaro a quello scuro fino al nero, ma anche al verde – rossastro. Il serpente bruno è dotato di squame sul dorso.

Si tratta di un serpente davvero pericoloso, vista l’alta letalità del veleno che emana. Ciò che può causare, ad esempio, è una paralisi del corpo, che provoca attaccando i muscoli e il sangue.

Altri sintomi che le persone morse lamentano sono il dolore agli arti, il gonfiore e a volte persino la necrosi nelle zone del corpo in cui è presente il morso di quest’animale. Il serpente ha ucciso anche vittime umane, come una nel 1969.

Di recente, le vittime morse da questo serpente sono sopravvissute grazie al trattamento con antiveleno di serpente nero. Non è un caso che la bambina vittima del serpente fosse originaria dell’Australia, visto che questo serpente è particolarmente diffuso in quelle zone.

Per fortuna, non è ancora arrivato in Italia e in generale in Europa, ma gli esperti non escludono che questa creatura possa spostarsi, anche a causa del cambiamento climatico.

Il serpente bruno sta sconvolgendo varie comunità in Australia e chissà se presto lo farà anche nel nostro Paese. Agli studiosi non rimane che continuare con il monitoraggio di questa e di altre specie di serpenti velenosi e pericolosissimi per gli esseri umani.