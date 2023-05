L’Inter, per il secondo anno di fila, ha vinto la Coppa Italia. Dopo l’iniziale svantaggio dovuto al gol al secondo minuto di Nicolas Gonzales, Lautaro Martinez ha ribaltato il risultato contro la Fiorentina garantendo a Simone Inzaghi di vincere la prima delle due finali in programma per i nerazzurri, e consentendo allo stesso allenatore ex Lazio di vincere il quarto trofeo da quando è sulla panchina della squadra di Milano.

Viola, nero e azzurro, lo stadio Olimpico di Roma si tinge di nuovi colori, oggi, per la finale di Coppa Italia tra la Fiorentina di Vincenzo Italiano e l’Inter di Simone Inzaghi, il primo dei quattro ultimi atti che attendono le squadre della nostra Serie A, e il primo degli ultimi due atti che attendono anche le due compagini in campo, quelle che finora (e anche a fine stagione) hanno giocato di più.

Ma non è tempo di pensare né alla Champions League, né alla Conference, è tempo di godersi lo spettacolo, che passa anche dalle formazioni. Il tecnico dei toscani sceglie Pietro Terracciano in porta e la solita difesa a quattro con Dodo e il capitano Cristiano Biraghi sugli esterni e al centro Lucas Martinez Quarta e Nikola Milenkovic. In mediana, invece, Italiano sceglie Sofyan Amrabat e Giacomo Bonaventura, schierati dietro a Jonathan Ikone, Gaetano Castrovilli e Nicolas Gonzales che supportano l’unica punta Arthur Cabral.

L’Inter, invece, si presenta ai nastri di partenza con Samir Handanovic (con la fascia da capitano al braccio) rientrato dalla squalifica, e il trio che finora, almeno nella coppa dalle grandi orecchie, non ha deluso: Matteo Darmian, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. Come esterni, l’ex Lazio si affida ancora una volta a Denzel Dumfries e Federico Dimarco, mentre al centro del centrocampo torna Marcelo Brozovic affiancato dal solito Nicolò Barella e da Hakan Calhanoglu, tornato nella sua pedina di competenza a causa dell’infortunio nella sfida contro il Milan di martedì scorso di Henrikh Mkhitaryan. In attacco, così come nel doppio incontro vinto contro i cugini (e come sempre nelle coppe), ci sono Edin Dzeko e Lautaro Martinez.

E quindi è quasi tutto pronto per il fischio d’inizio. Le coreografie che le due tifoserie regalano sono stupende, così come è emozionante e sentito l’inno di Mameli cantato da Gaia, e il minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’alluvione in Emilia-Romagna che precede di poco l’avvio del match da parte di Massimiliano Irrati da Pistoia.

È una partenza shock, però, per l’Inter. Nonostante il pallino del gioco nei primi minuti sia tra i piedi della squadra di Inzaghi, basta un recupero palla alla Fiorentina, al secondo minuto, per andare in vantaggio. Ikonè beffa Darmian e lancia Nico Gonzales, che Bastoni si è perso in marcatura, che non sbaglia sul palo di Handanovic.

Sbaglia, quattro minuti dopo, Dzeko che, dopo un’azione avviata da Barella, riceve da Dumfries e scaglia un pallone in porta che viene deviato, e comunque il sintomo che, dopo la botta, i nerazzurri devono e vogliono reagire per portarsi a casa il primo trofeo della stagione, ma al 12esimo è ancora la Viola a rendersi pericolosa con un tiro dal limite dell’area di Amrabat che esce di poco al lato della porta difesa da Handanovic.

Nel cambio di fronte, è ancora l’esterno olandese a rendersi protagonista, ma in area, riflette troppo se colpire o se dare assistenza a un compagno di squadra, che in realtà non c’è, e viene neutralizzato dalla retroguardia degli uomini di Italiano. Al 17esimo, quando la curva dell’Inter inizia a cantare, un altro brivido arriva per loro, e il protagonista, ma stavolta in negativo, è sempre Dumfries. Il numero due dei nerazzurri sbaglia un passaggio semplice nella propria trequarti e favorisce l’ennesimo inserimento della Fiorentina. Stavolta, però, il difensore ex Parma riesce a salvare sull’argentino, e il risultato rimane lo stesso.

Rimane lo stesso anche dopo, quando l’Inter, per la prima volta a campo aperto, spreca un’occasione d’oro con l’attaccante bosniaco, che solo davanti a Terracciano spara alle stelle. Al di là, però, degli errori in fase offensiva, alla squadra di Inzaghi sta mancando il filtro a centrocampo, così come sta soffrendo il pressing sugli esterni, che rimangono troppo schiacciati, favorendo anche i contropiedi della Fiorentina, quando, però, al 29esimo, Brozovic lancia Lautaro, il Toro (che è in posizione regolare) buca la porta viola e pareggia i conti, segnando anche il centesimo gol in carriera con la maglia della Beneamata.

Iniziano così i primi problemi anche per la squadra di Italiano, che potrebbe perdere anche l’autore della rete che ha sbloccato la partita dopo un contrasto in campo. Niente di grave per fortuna, e la gara prosegue con lo stesso copione di prima: l’Inter cerca di costruire dal basso, la Fiorentina pressa alto. In effetti qualcosa cambia, però, perché i nerazzurri prima riescono a uscire, poi vanno a presidiare l’area avversaria e il numero 10 segna anche un gol magnifico in spaccata su assist di Barella, ribaltando il risultato, che ora torna a sorridere all’ex Lazio.

E la partita pure cambia, perché la Fiorentina subisce il contraccolpo e, pur non rinunciando a pressare alto, lascia altri spazi all’attacco dei nerazzurri, che fallisce il terzo gol con Dzeko. Nel minuto di recupero concesso da Irrati non succede nulla, e quindi si va negli spogliatoi sul 2-1 per l’Inter, che deve ricominciare dalla fine del primo tempo se vuole conquistare per il secondo anno di fila la Coppa Italia, quanto ai Viola non dovranno più sprecare le occasioni se vogliono pareggiare i conti, o provare a portare a casa un trofeo che garantirebbe loro anche di qualificarsi alla prossima edizione dell’Europa League senza aspettare il 7 giugno e la finale contro il West Ham.

Si torna in campo con gli stessi 22 che avevano iniziato la partita, che adesso riparte con più equilibrio. Ma passa un attimo e la Fiorentina torna a pressare alto e a creare più di qualche problema all’Inter, che quando esce ne crea di conseguenza, ma non troppo perché Dzeko è in fuorigioco quando gli arriva la palla di Dimarco. Sul capovolgimento di fronte, arriva anche il primo giallo e il direttore di gara di Pistoia lo sventola in faccia a Bastoni per un fallo su Nico Gonzales. È solo il là (quasi), perché dopo aver aperto le danze, Irrati ammonisce anche Martinez Quarta per un intervento poco pulito sul bosniaco ex Roma.

Al 57esimo arriva una palla interessante su un cross per Cabral che, di testa, non impensierisce il portiere sloveno. È un attimo, però, perché Dzeko regala una palla interessante al campione del mondo, che la difesa della Fiorentina spazza via senza problemi. Un pericolo, ancora, arriva di nuovo per Handanovic, che il lavoro di squadra neutralizza in poco tempo.

Arriva il momento dei cambi. Al 58esimo, infatti, Inzaghi toglie l’ammonito Bastoni per mettere dentro Stefan de Vrij, ma soprattutto fa accomodare in panchina il bosniaco ed entra in campo Romelu Lukaku, con Dzeko che non la prende con molta filosofia. Due minuti dopo cambia anche Italiano, per Castrovilli entra Rolando Mandragora, mentre al posto di Ikone, il tecnico della Fiorentina preferisce Riccardo Sottil. Negli schemi, nei fatti, le cose rimangono le stesse, anche se cresce ancora di più il pressing dei toscani. Quando l’Inter riesce a uscire i grattacapi sono tanti, e serve un doppio miracolo di Terracciano per lasciare la distanza invariata: prima ci pensa sul belga subentrato, poi su Dimarco, che comunque si trova in posizione di fuorigioco.

Sono le sliding door del match per l’ex Hellas Verona, che al 68esimo lascia spazio in campo a Robin Gosens. Come successo prima, anche la Viola inserisce nuove forze: Amrabat viene sostituito da Luka Jovic, una punta in più, mentre Luca Ranieri entra per prendere il posto di Martinez Quarta. E la Fiorentina ci mette di nuovo un minuto a rendersi pericolosa, non abbastanza, però, per pareggiare i conti e sperare almeno nei tempi supplementari perché c’è Dumfries a fare da schermo.

Spinti dal popolo viola, gli uomini di Italiano non smettono di provarci, ma stavolta sul tiro di Nico Gonzales, Handanovic, probabilmente alla sua ultima partita in nerazzurro, è attentissimo. Ma c’è anche l’Inter in campo, e c’è soprattutto Lukaku che crea un’occasione limpidissima che l’ex Atalanta sbaglia in maniera clamorosa a pochi passi da Terracciano, che così si salva. Nell’ennesimo capovolgimento di fronte, Cabral riesce anche a mettere la palla in rete, ma c’è un fallo sul portiere avversario e non esulta nemmeno, anche se protesta.

In due minuti, poi, succede di tutto: Dumfries sbaglia un controllo nell’area avversaria, poi Barella manda alle stelle un’ottima palla recuperata da Lautaro, per la Fiorentina a commettere l’errore, invece, è l’ex Real Madrid di testa, che fa lo stesso errore anche all’82esimo, schiacciando troppo la palla su cui non arriva neanche l’ex Basilea. Arriva il momento di un’altra girandola di sostituzioni, le ultime almeno se la partite dovesse finire così: Italiano mette Alesa Terzic per Dodo, mentre Inzaghi pesca dal cilindro (e a sorpresa) Joaquin Correa che entra al posto dell’autore della doppietta e Roberto Gagliardini per il turco.

Con un po’ di fortuna, i nerazzurri si salvano all’87esimo prima grazie a un intervento di Darmian sulla linea, poi con la presa sicura di Handanovic, che prima nella sua uscita non era stato proprio impeccabile. Prima dei cinque minuti di recupero, Irratti ammonisce anche Nico Gonzales per un fallo tattico su Gosens. Ma non sono finiti i brividi perché la Fiorentina ci prova fino all’ultimo a trovare il gol che potrebbe consentire un’extra time che non arriva, perché è l’Inter a garantirsi la Coppa Italia, e per il secondo anno di fila.