Scossa di terremoto nel Parmense, paura e gente in strada

Terremoto nel Parmense: paura e gente in strada

Una scossa di terremoto, di magnitudo3.4, è stata registrata questa mattina – alle 10.10 – dall’Istituto Nazionale di Vulcanologia in provincia di Parma. I comuni più vicini all’epicentro del movimento sismico sono stati quelli di Felino, Sala Baganza e Fornovo di Taro.

Il terremoto è stato avvertito distintamente anche nel capoluogo emiliano e in altri comuni della provincia. Alcune persone sono scese in strada, ma al momento non sono stati segnalati danni a cose o persone.