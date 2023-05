Scoperta una nuova specie: gli scienziati non hanno mai visto nulla di simile prima

Un team di scienziati da tutto il mondo ha annunciato la scoperta di una nuova specie, si tratta di una farfalla dal nome davvero curioso.

Una nuova scoperta illuminante per il mondo scientifico è stata annunciata dal Natural History Museum di Londra: è stata scoperta una nuova specie di farfalla. Questa particolare farfalla, ribattezzata Saurona, presenta sulle sue ali, dalle sfumature arancioni, delle piccole macchie scure che ricordano degli occhi. Questa caratteristica ha subito fatto pensare i ricercatori all’occhio di Sauron, celebre cattivo della saga “Il Signore degli Anelli” di Tolkien.

Scoperta una nuova specie di farfalla

La scoperta è stata riportata nella rivista Systematic Entomology, che illustra lo studio che ha portato una squadra di scienziati provenienti da tutto il mondo a identificare ben 9 nuove specie di farfalle, tra cui Saurona.

Questa farfalla appartiene al gruppo delle Eupticiina, considerato uno dei più complessi. Queste farfalle vivono nelle zone tropicali del continente americano, prevalentemente nelle pianure.

Nonostante siano ben distribuite e abbondanti, non sono ancora state studiate a fondo a causa della loro somiglianza: sono piccole, marroni e molto simili tra loro, il che rende difficile per gli scienziati distinguere le diverse specie. Ci hanno provato applicando il metodo del sequenziamento genetico, che ha portato alla scoperta di questa nuova specie.

Saurona, una farfalla fantasy

Non è la prima volta che gli scienziati utilizzano nomi conosciuti per ribattezzare nuove specie di animali. In questo caso, è utile a porre l’attenzione su questo gruppo di farfalle molto trascurato. Ed è importante in modo particolare, perché a causa del cambiamento climatico le farfalle stanno perdendo il loro habitat naturale, e per questo sono a rischio.

Nel romanzo epico “Il Signore degli Anelli” di J.R.R. Tolkien, l’occhio di Sauron è descritto come un simbolo spaventoso e onnipresente del male. Raffigurato come un grande occhio incastonato in una torre alta e nera, questo occhio malvagio rappresenta il potere tirannico e la minaccia costante del Signore Oscuro Sauron.

La sua pupilla, di forma verticale, è descritta come un fuoco ardente, capace di scrutare ogni angolo della Terra di Mezzo. L’occhio di Sauron possiede un’incredibile capacità di percezione e controllo, permettendo a Sauron di osservare i movimenti dei suoi nemici e di influenzare le loro azioni.

La sua presenza è talmente opprimente che suscita terrore in coloro che si trovano sotto il suo sguardo. L’occhio di Sauron incarna l’essenza del male e rappresenta un’immagine iconica all’interno del mondo fantastico di Tolkien, un simbolo che testimonia la minaccia imminente e la necessità di resistere contro la tirannia.

La scelta del nome Saurona sta proprio nella presenza di macchie scure e circolari sulle ali di queste farfalle, le quali richiamano proprio la descrizione dell’occhio di Sauron nella narrazione.

Nuove specie, necessaria maggiore attenzione

La scoperta di Saurona rivela l’importanza di prestare attenzione a gruppi di farfalle trascurati come le Eupticiina. A causa dei cambiamenti climatici, queste creature stanno perdendo il loro habitat naturale e sono a rischio di estinzione. È cruciale non dimenticarsi di loro e concentrare l’attenzione su queste specie di farfalle.

La scoperta di nuove specie di farfalle è un importante contributo alla nostra comprensione della biodiversità del pianeta. Ogni nuova scoperta ci fornisce preziose informazioni sulle dinamiche ecologiche e sulle interazioni tra le specie.

Inoltre, può contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della conservazione degli habitat naturali e sulla necessità di proteggere le specie a rischio.