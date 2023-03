Sciopero riforma pensioni in Francia, anche il Louvre chiude

In Francia, si sono verificate proteste significative a seguito della proposta di riforma delle pensioni del governo. L’idea di aumentare l’età pensionabile e di introdurre un sistema di pensioni universale ha suscitato preoccupazioni tra i lavoratori e i sindacati del paese. La preoccupazione comune è infatti quella che i loro diritti pensionistici possano essere compromessi.

Continuano incessantemente le proteste in Francia a seguito della riforma sulle pensioni. I diritti dei lavoratori scendono in piazza con bandiere e striscioni per farsi sentire. Tanti i giovani presenti nei cortei e questo suscita preoccupazione.

Nella giornata odierna, il più grande museo del mondo, che conserva opere d’arte di inestimabile valore, non è stato in grado di aprire le sue porte a causa di gravi agitazioni sociali che hanno avuto luogo nei dintorni. Stiamo ovviamente parlando del Louvre di Parigi.

Questi eventi hanno impedito ai visitatori di godere delle bellezze artistiche conservate all’interno del museo e hanno creato una situazione di caos e incertezza per il personale e per gli appassionati d’arte che speravano di visitarlo oggi.

Vediamo più da vicino cosa sta succedendo in Francia.

Anche la Gioconda è in protesta

Le proteste hanno portato a una serie di cortei e manifestazioni in tutta la Francia. Molte attività sono infatti rimaste chiuse e diversi servizi pubblici sono stati interrotti. Uno dei luoghi turistici più famosi del mondo, il Louvre, è stato costretto a chiudere temporaneamente. Ciò è stato causato del numero di dipendenti che hanno aderito allo sciopero.

A comunicarlo è proprio il museo tramite la sua pagina tweeter che informa i turisti della chiusura temporanea a causa dei movimenti sociali che si stanno verificando in questi giorni.

⚠️ En raison d’un mouvement social interprofessionnel, le musée du Louvre n’est pas en mesure d’être ouvert pour le moment. Nous vous remercions de votre compréhension. pic.twitter.com/o2v1PWm2ct — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) March 27, 2023

Tra le opere d’arte che sono rimaste inaccessibili ai visitatori del Louvre, c’è anche la Gioconda, il celebre dipinto di Leonardo da Vinci. La scelta di non mettere a disposizione la Gioconda durante lo sciopero è stata vista come un segno di solidarietà da parte dei dipendenti del museo che hanno partecipato alle proteste.

In sintesi, le proteste in Francia sono state scatenate dalla proposta di riforma delle pensioni del governo, che ha portato a scioperi e manifestazioni in tutto il paese. La chiusura del Louvre e la decisione di non esporre la Gioconda sono stati segni tangibili dell’impatto delle proteste sulla vita quotidiana e culturale della Francia.

La riforma

Numerosi luoghi e siti culturali, tra cui il famoso Louvre, stanno aderendo alle proteste contro il progetto di controriforma proposto dal presidente francese Emmanuel Macron. La riforma prevede l’aumento dell’età pensionistica da 62 a 64 anni e ha suscitato la mobilitazione di molti lavoratori e sindacati.

Tra questi, il sindacato CGT della Biblioteca Nazionale di Francia ha scritto sui social media che anche la celebre Gioconda del Louvre “è in sciopero”, per simboleggiare la partecipazione del museo alla lotta contro la riforma.

“Il Louvre come tanti altri luoghi e siti culturali sono mobilitati dall’inizio contro questo progetto di controriforma. Anche la Gioconda è in sciopero”

Queste le parole del sindacato sulle piattaforme, suscitanto condivisioni e commenti da tutto il mondo del web.

La protesta ha coinvolto non solo il settore culturale, ma anche molti altri lavoratori francesi che si sono uniti ai sindacati per manifestare a seguito della nuova riforma per il sistema pensionistico. La mobilitazione ha generato un dibattito acceso sulla sostenibilità del sistema previdenziale francese e sulla necessità di trovare soluzioni a lungo termine per garantire una pensione adeguata ai lavoratori del paese.

I giovani in protesta

In vista dell’imminente decima giornata di scioperi e proteste, i servizi di intelligence francesi hanno elaborato una previsione che indica un significativo aumento della partecipazione giovanile alle manifestazioni in piazza. Tale aumento, secondo le valutazioni degli esperti, potrebbe avere importanti implicazioni politiche e sociali.

La presenza massiccia dei giovani nelle proteste potrebbe essere motivata da una serie di fattori, tra cui la frustrazione per la situazione economica attuale e la paura per un futuro incerto. Inoltre, il crescente uso dei social media ha facilitato la diffusione di messaggi e inviti a partecipare alle manifestazioni, raggiungendo un vasto pubblico di giovani.

Questa situazione potrebbe rappresentare una sfida per le autorità francesi, che dovranno affrontare la necessità di garantire la sicurezza pubblica, senza compromettere la libertà di espressione e il diritto di manifestazione pacifica dei cittadini. In ogni caso, l’aumento della partecipazione giovanile alle proteste richiede un’attenzione particolare da parte degli osservatori politici, poiché potrebbe indicare una crescente disaffezione delle nuove generazioni nei confronti dell’establishment politico e delle istituzioni tradizionali.

Secondo un resoconto consultato da BFM TV, la partecipazione dei giovani alla recente manifestazione nazionale del 23 marzo è stata stimata a circa 30.000 persone. Ma ciò che è ancora più sorprendente è che si prevede che questo numero possa addirittura triplicare, ovvero raggiungere una quota di 90.000 partecipanti.

Il corteo a Parigi

La prossima manifestazione contro la riforma prenderà il via da Place de la République, per poi dirigersi verso Place de la Nation. I sindacati hanno recentemente spedito una missiva alla Corte costituzionale, accompagnata da un dossier di ben 17 pagine.

L’intento è quello di persuadere i giudici, che la riforma di Macron non rispetta i principi fondamentali della Costituzione. Il verdetto della corte parigina è previsto tra circa un mese.

Nel frattempo però, Macron ha annunciato la sua intenzione di continuare ad estendere la mano alle forze sindacali. Queste infatti sono impegnate nella lotta contro la riforma delle pensioni, come reso noto da un partecipante ad una riunione tenutasi presso l’Eliseo.

Le proteste continuano incessantemente e i francesi vogliono tutelare i loro diritti. Vedremo come si evolverà la situazione e quale sarà il verdetto della corte parigina che si attende tra circa un mese.