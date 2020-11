Non vuole prendersi la paternità dell’iniziativa, sottolineandone la natura corale, ma quello che Fedez aveva annunciato tempo fa ora si è concretizzato: ieri sera, ospite a X Factor, ha annunciato la nascita di Scena Unita, il Fondo per i lavoratori della Musica e dello Spettacolo.

Visto il momento difficile che stanno vivendo non solo gli artisti, ma tutti i lavoratori che si occupano del dietro le quinte del mondo dello spettacolo, il rapper aveva lanciato un appello rivolto a tutti i suoi colleghi per unire le forze e fare qualcosa di concreto.

Scena Unita, nome emblematico, ha già raccolto ben 2 milioni di euro e vede la partecipazione di oltre 70 star, tra i quali Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Arisa, Baby K, Calcutta, Caparezza, Claudio Baglioni, Coez, Elio e le storie Tese, Emma Marrone, Ermal Meta, Gemitaiz, Ghali, Gianna Nannini, Gianni Morandi, Gigi D’Alessio, Il Volo, Levante, Lo stato sociale, Mahmood, Motta, Pinguini Tattici Nucleari. Ma non solo cantanti e musicisti hanno messo nome e finanze, anche attori e volti dello spettacolo come Carlo Verdone, Maria De Filippi, Amadeus, Sabrina Ferilli, e società come Banca Intesa, che ha messo 250 mila euro, Prime Video, che ha donato la cifra di un milione euro, e Endemol per citarne alcune.

Scena Unita sarà interamente gestita dall’organizzazione umanitaria laica Cesvi insieme a La Musica Che Gira, coordinamento composto da lavoratori, artisti, imprenditori e professionisti della musica e dello spettacolo, e Music Innovation Hub.