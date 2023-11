Scegli un colore, quello che preferisci la dice lunga sulla tua vera personalità

Se vuoi scoprire di più sulla tua personalità e sul tuo carattere, scegli un colore tra quelli rappresentati. Rimarrai senza parole.

I colori non sono solo colori, ma hanno un impatto e un significato profondo a livello psicologico ed emozionale. A dimostrarlo sono diversi studi, tanto che esistono test psicologici basati proprio sulla psicologia del colore. I colori, infatti, hanno a che fare con l’impatto immediato che provocano nella nostra psiche, ma evocano anche sensazioni che fanno parte del nostro passato e della nostra personalità. Ecco perché un dato semplice come il nostro colore preferito può dirla davvero lunga su di noi, come dimostra il test di oggi. Scegli un colore e scopri qual è la tua vera personalità.

I colori in psicologia

Molti non ne sono a conoscenza, ma i colori provocano degli stimoli nel nostro cervello, che creano in noi emozioni particolari. Questo perché colori diversi stimolano aree del cervello diverse, che portano a sensazioni differenti. La conoscenza di questo “potere” dei colori ha portato a sfruttarlo in diversi campi, tra cui quello psicologico.

Ad esempio, diversi terapeuti utilizzano la cromoterapia per curare alcuni disturbi o per eseguire test della personalità, anche in sede di colloquio di lavoro. Ne è un esempio il test di Luscher, che l’omonimo inventore creò nel 1947 con l’intento di scoprire di più sullo stato d’animo di qualcuno tenendo conto dei colori che sceglie.

Il test consiste nel presentare al soggetto una tavola con 8 riquadri colorati con colori diversi. Chi effettua il test deve scegliere o rifiutare ogni colore, e in base alle sue scelte vengono rivelati aspetti della sua personalità e condizione psichica. Il test di cui parliamo oggi non ha valenza scientifica, ma il funzionamento è quasi lo stesso. Scopriamo di che si tratta.

Scegli un colore e scopri di più sulla tua personalità

Il test in questione chiede di osservare l’immagine e scegliere una delle quattro macchie di colore rappresentate. I colori presenti sono nero, bianco, azzurro e rosso.

Prenditi ora il tempo di osservare l’immagine, ma non pensare troppo alla scelta del colore che preferisci: dev’essere il più istintiva possibile. In questo modo, infatti, lascerai che sia il tuo inconscio a scegliere liberamente, senza controllo razionale, e sarà possibile rivelare aspetti nascosti della tua personalità.

Hai scelto il tuo colore preferito tra i 4 rappresentati? Se si, è il momento di capire cosa significa. Se hai scelto il nero, sei una persona coraggiosa e determinata, con una grande forza interiore.

Allo stesso tempo, il nero è associato a potere e mistero. Questo vuol dire che, anche davanti ad esperienze nuove o particolarmente difficili, la tua determinazione nell’affrontarle non vacilla mai. Anzi, cimentarti in situazioni di cui non conosci l’esito è la tua più grande passione, perché ami l’ignoto e indagare sulle cose che ancora non conosci.

Se invece il tuo colore preferito è il bianco, il tuo carattere è dinamico e vivace, e sprizzi luce da tutti i pori. Il bianco è simbolo di purezza, ma applicato in psicologia rappresenta una persona sempre attiva e alla ricerca di nuove esperienze, in ogni campo della vita. Come per il nero, chi ha scelto il bianco ama le sfide e le affronta con intraprendenza e positività.

Se hai scelto l’azzurro e il rosso

Che dire degli altri due colori, l’azzurro e il rosso? Il primo è il colore della calma e della serenità, poiché è associato ad elementi naturali come il mare e il cielo. Chi ama questo colore, di conseguenza, affronta la vita in modo pacifico e spensierato, e spesso va oltre i propri orizzonti per sostenere gli altri.

Allo stesso tempo, come il mare profondo, la vostra empatia è immensa e vi porta a fare di tutto per aiutare qualcuno che ne ha bisogno, che si tratti di un amico o uno sconosciuto.

Al contrario, il rosso è il colore del fuoco, spesso sintomo di forte ambizione. Quest’ultima fa sì che le persone che amano questo colore non siano facilmente accontentabili, ma il loro io interiore le spinge sempre verso le mete più alte. D’altra parte, tuttavia, se hai scelto il rosso non sei una persona egocentrica, che ama stare esageratamente al centro dell’attenzione. Ami distinguerti, certo, ma sempre con stile e raffinatezza.

Ti è piaciuto il test? Questo è solo un esempio delle tante cose che si possono scoprire analizzando delle semplici scelte che facciamo d’istinto. Ad esempio, anche la scelta di un banale personaggio all’interno di un immagine può rivelare chi siamo davvero.

In ogni caso, ciò che rende questi test ancora più divertenti è condividerli con gli altri: invita amici e parenti a cimentarsi con questo gioco, e scoprite insieme i risultati!