Sapete quanto costa bere un caffè a Capri? Lo svela un turista

Lo sapete quanto costa bere un caffè a Capri? Molti rimarranno meravigliati. Questa la cifra richiesta per assaporare la bevanda più amata a mondo con vista sui Faraglioni.

Cosa potrebbe mai rovinare una giornata perfetta che si conclude con un caffè ordinato in uno dei tanti bar presenti a Capri? Il conto! Ecco quanto potreste ritrovarvi a pagare per una tazzina di caffè.

Prezzi alle stelle e turisti furiosi

Continuano le critiche social alla nostra bella Italia. Tanti i turisti che lamentano prezzi spropositati adottati nei vari locali commerciali come bar, caffetterie e ristoranti, giustificati spesso con scuse assurde.

Si parla ormai da mesi di quello che è diventato un vero e proprio caso nazionale: la spinosa questione degli scontrini shock. Ne abbiamo parlato in diversi articoli, testimoniando il malcontento di tanti visitatori – italiani e stranieri – nei confronti del nostro bel Paese.

Talvolta abbiamo raccontato anche di episodi sconcertanti, vergognosi a dir poco, come quello accaduto qualche settimana fa in un rinomato locale campano in cui una famiglia con bimba piccola si è ritrovata a saldare un conto con una voce particolare aggiunta sullo scontrino.

La situazione sta sfuggendo di mano, i rincari, soprattutto nelle località balneari, sono spropositati e inaccettabili. Anche ordinare un caffè diventa dispendioso. A questo proposito, sapete quanto costa bere un caffè a Capri? Rimarrete sorpresi dalla cifra.

Quanto costa bere un caffè a Capri

È una delle isole più conosciute al mondo che ogni anno attira milioni di turisti, anche quelli provenienti dall’altro emisfero, curiosi di visitare questo piccolo gioiello della Campania.

Capri è un sogno che può trasformarsi però velocemente in un incubo quando si parla di soldi. Perché sì, è senza dubbio un’isola magica, dal fascino indiscutibile ma soggiornare qui, anche solo per un giorno, può essere davvero dispendioso.

Tantissimi gli stranieri che, incuranti dei prezzi alti, decidono ugualmente di visitare l’Isola, salvo poi rimanere sbalorditi dal listino prezzi in vigore nei vari esercizi commerciali. Per esempio, sapete quanto costa bere un caffè a Capri? In molti rimarranno sicuramente sorpresi dalla risposta.

Se ordinate una tazzina di caffè in uno dei tanti bar sull’isola e decidete di consumarlo al tavolo, la cifra da pagare è questa: 5 euro! Certo, non vi state godendo un semplice caffè, ma lo state gustando su una delle isole più care d’Italia, in un bar vista mare, mentre osservate i Faraglioni.

Tanti i turisti che hanno sollevato polemiche circa i prezzi presenti sull’Isola. Il problema non riguarda solo il caffè ma in generale le bevande e gli alimenti. Un cocktail per esempio, può costare anche 15 euro mentre una bottiglia di acqua da 0,5 litri addirittura 6 euro!

Come confermato anche da personalità del mondo politico che su questo tema sono intervenuti parlandone in varie trasmissioni televisive, radiofoniche o sui propri profili social, sull’isola i commercianti approfittano della presenza dei turisti per aumentare i prezzi. Diciamo pure che spesso applicano prezzi “ad personam” comportandosi diversamente con gli abitanti dell’isola.

Plauso però a un isolano la cui storia ha fatto il giro dell’Italia. Un uomo di nome Aldo, proprietario di una salumeria, ha deciso di adottare una politica diversa sia con i cittadini dell’Isola che con i turisti: vendere l’acqua in bottiglia a soli 60 centesimi!

Capri non è l’unico posto in cui i commercianti approfittano per aumentare i prezzi. Sapete quanto costa un caffè a Piazza Navona? In ogni parte d’Italia la situazione sta ormai diventando insostenibile.