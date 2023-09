Quanto costa un caffè a Piazza Navona? La cifra che potresti trovare sullo scontrino

Curioso di scoprire quanto costa un caffè a Piazza Navona? Il prezzo potrebbe sorprenderti. Ecco che cifra potresti trovare sullo scontrino.

Immagina la scena: una calda giornata d’agosto, Roma che pullula di turisti e tu che ordini un caffè in uno dei tanti bar caratteristici di Piazza Navona. Arriva però il momento del conto: lasci il locale sollevato, arrabbiato o sorpreso? Lo scopriamo insieme: ecco quanto può arrivare a costare un caffè in una delle piazze più belle della Capitale.

L’Italia si conferma la nazione più visitata dai turisti

Si parla di crisi economica che interessa il mondo intero, di caro bollette, caro carburanti e caro spesa, eppure nessuno ha intenzione di rinunciare alle vacanze.

Anche quest’anno, come sempre d’altronde e lo testimoniano numerose indagini di mercato, l’Italia si conferma come la meta più ambita non solo dai turisti stranieri ma anche da quelli italiani.

Tantissimi gli abitanti del nostro Stivale che approfittano delle ferie per godersi le bellezze che rendono famosa la nostra Nazione in tutto il mondo. Con grande sorpresa di tanti, non sono però le località balneari quelle più ambite, soprattutto dagli stranieri. Mete gettonate invece le città d’arte, storia e cultura come Milano, Firenze, Napoli e Roma.

A proposito di Roma, la città eterna è famosa non solo per i suoi monumenti ma anche per il cibo delizioso e, secondo i turisti, per i prezzi troppo alti. Sapete quanto può arrivare a costare un caffè a Piazza Navona? Questa la cifra che potresti trovare sullo scontrino.

Quanto costa un caffè a Piazza Navona?

Lo abbiamo fatto tutti almeno una volta nella vita e sicuramente anche tu ti sarai ritrovato a vivere questa situazione: andare in vacanza, magari all’estero, e lamentarti, al ritorno, dei prezzi esagerati in vigore nel Paese ospitante.

Anche in Italia succede la stessa cosa solo che a criticare i prezzi talvolta davvero esagerati, sono gli stessi italiani e non solo i turisti. Abbiamo parlato spesso dello “scandalo scontrini” cioè di cifre assurde che si spendono ai ristoranti o in altri locali. Sai quanto può costare ordinare il caffè in uno dei tanti bar o caffetterie che affacciano su Piazza Navona?

Il prezzo potrebbe sospenderti ma non in positivo: se consumato al tavolo, una tazzina di caffè costa ben 5 euro! Questo il costo che il cameriere potrebbe richiedere per gustare la bevanda più amata e famosa del mondo in una delle piazze più belle d’Italia.

Roma in realtà è nota per essere tra le città più care d’Italia e del mondo. Non è solo a Piazza Navona che il caffè costa così tanto. C’è una caffetteria che si trova a Via dei Condotti, l’Antico Caffè Greco che ha prezzi ancora più alti. Curioso di scoprire qui che scontrino potresti ricevere? Ecco i prezzi: caffè consumato al banco costa 1,70 euro mentre al tavolo ben 6 euro!

Più bassi i prezzi a Palermo, Cagliari e Napoli. Nella bella città siciliana, il caffè al banco costa 1,20 uro e al tavolo 3 euro. In quella sarda, 1,70 euro al banco e 2 euro se ordinato al tavolo. Infine nella capitale partenopea, un caffè al banco può costare 0,80 centesimi mentre al tavolo 1,10 euro. Napoli si classifica in ogni caso come una delle città più economiche d’Italia.