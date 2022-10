Sanremo, locomotore a fuoco: operaio muore nella stazione sotterranea

La tragedia è avvenuta intorno alle 00:45 della scorsa notte. L’operaio che ha perso la vita era alla guida di un locomotore, su cui stava effettuando dei lavori di manutenzione.

La circolazione ferroviaria è rimasta bloccata per diverse ore. Per accertare le cause dell’incidente sono in corso accertamenti da parte dei tecnici della Rete Ferroviaria italiana.

A fuoco un locomotore a Sanremo: morto un operaio

Tragedia questa notte nella stazione sotterranea di Sanremo. Un operaio, alla guida di un locomotore, ha perso la vita a causa dell’incendio che si è sviluppato sul mezzo.

La vittima stava effettuando dei lavori di manutenzione alla linea ferroviaria tra Ventimiglia e Taggia. La circolazione ferroviaria è rimasta bloccata per ore e sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e sanitari, ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare.

Per accertare le cause dell’incidente sono in corso accertamenti da parte dei tecnici della Rete Ferroviaria italiana, che ha espresso il suo cordoglio per quanto avvenuto. L’incidente si è verificato intorno alle 00:45.

Questa mattina Trenitalia ha comunicato che la circolazione dei treni è ancora sospesa e che potrebbero esserci ritardi o cancellazioni per l’intera giornata.

Notizia in aggiornamento.