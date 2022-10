Luigi Di Maio pubblicizza un casinò online a sua insaputa

L’ex ministro Luigi Di Maio si è trovato a sua insaputa a pubblicizzare un casinò online, che in maniera non autorizzata era collegato al suo sito web.

È scomparso dai social e i suoi profili social sono oscurati ma l’ex ministro dell’Interno è riuscito comunque a far parlare di sé, suo malgrado.

Luigi Di Maio e il casinò online

Sono molti i personaggi Vip che pubblicizzano giochi online ma questa volta il volto di Luigi Di Maio è stato associato a un casinò online a sua insaputa.

Assolutamente senza autorizzazione infatti, un casinò online si è agganciato al sito web dell’ex ministro e quindi sembra come se quest’ultimo pubblicizzasse tale attività.

In realtà, come confermato da lui stesso, non ha nulla a che vedere con tutto ciò e ha sottolineato che in nessun modo si è fatto promotore del gioco d’azzardo in nessuna occasione e nemmeno in quest’ultima.

Anzi, negli anni trascorsi con il suo Movimento Cinque Stelle si è molto battuto contro questa piaga della società, in particolare per far sì che venisse approvato il divieto di pubblicità al gioco d’azzardo.

Paradossalmente proprio il suo sito web è stato utilizzato come canale dal quale si accedeva direttamente a questo casinò spagnolo di dubbia provenienza, anche perché ricordiamo che ha utilizzato l’immagine di Di Maio senza autorizzazione.

La sconfitta elettorale lo ha destabilizzato molto, tanto da portarlo a dedicarsi a una personale avventura politica fondando un partito chiamato Impegno Politico.

Cosa deciderà di fare Di Maio nei prossimi mesi? Ancora non ci è dato saperlo e molti dicono che tornerà alla sua precedente professione, ossia il tecnico informatico.

E proprio da esperto di questa professione, molti hanno ironizzato sul fatto che il primo sito da controllare è il suo, infatti sembra sia stato palesemente hackerato.

Secondo alcune indagini per risalire alla provenienza del sito, sembra che il casinò fosse completamente illegale e quindi non autorizzato dallo Stato né tantomeno da personalità politiche.

Il Decreto Dignità

Con questo decreto, Di Maio ha voluto fortemente lo stop delle pubblicità del gioco d’azzardo perché dannoso per la salute e anche per le tasche.

Proprio lui, che in questi giorni è rimasto vittima di una di queste pubblicità completamente illegali, aveva ricevuto la lettere di una società svedese del gioco d’azzardo online.

Il responsabile di questa società ha scritto a Di Maio proprio dopo il Decreto Dignità, deciso per combattere la piaga dell’azzardopatia.

A quella lettera rispose che si batteva contro la sponsorizzazione e non contro il gioco in sé stesso, anche se ovviamente andava regolarizzato.

Prese l’esempio delle sigarette, le quali esistono ma non ci sono pubblicità per incentivarne l’uso, anzi semmai per limitarlo.

“il fenomeno principale che voglio debellare sono le malattie che dipendono dal gioco d’azzardo e portano alla rovina e anche al suicidio nei casi gravi”.

Ora che Di Maio si è distaccato dalla sua immagine in merito a questo casinò spagnolo, si fa più forte questo grido per preservare la salute e la qualità della vita, così come ha sempre voluto nella sua lotta contro questo fenomeno.