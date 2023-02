Sanremo: al via la quarta serata, i cui protagonisti saranno i duetti

Stasera alle 20:45 andrà in onda la quarta serata del Festival di Sanremo, che vedrà salire sul palco, accanto ad Amadeus e Gianni Morandi, Chiara Francini, che indosserà oggi le vesti di co-conduttrice. Protagonisti di questa puntata saranno i tanto attesi duetti. Ad aprire le danze saranno Ariete e Sangiovanni, che saranno poi seguiti da Will e Michele Zarrillo, Elodie e Big Mama, Olly e Lorella Cuccarini, Ultimo ed Eros Ramazzotti, Lazza, Emma e Laura Marzadori, Tananai, Biagio Antonacci e Don Joe, Shari e Salmo, Gianluca Grignani con Arisa, Leo Gassmann ed Edoardo Bennato, Articolo 31 e Fedez, Giorgia ed Elisa, Colapesce e Dimartino e Carla Bruni, i Cugini di Campagna e Paolo Vallesi, Marco Mengoni e il Kingdom Choir, gIANMARIA e Manuel Agnelli, Mr Rain e Fasma, Madame e Izzy, Coma_Cose e Baustelle, Rosa Chemical e Rose Villain, Modà e le Vibrazioni, Levante e Renzo Rubino, Anna Oxa e Iljard Shaba, Sethu e bnkr44, LDA e Alex Britti, Mara Sattei e Noemi, Paola e Chiara e Merk e Kremont, Colla Zio e Ditonellapiaga. Insomma, tra ritorni e prime volte, sul palco dell’Ariston ce ne sarà letteralmente per tutti i gusti.

L’ordine delle esibizioni della quarta serata di Sanremo

Stasera andrà in onda, sempre su Rai1 e sempre a partire dalle 20:45, la quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata ai duetti. Oggi, rispetto alle tre puntate precedenti, c’è una novità: per la prima volta, infatti, saranno tutte e tre le giurie a votare. La classifica finale dipenderà cioè per il 33% dal televoto, per il 33% dalla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web e per il 34% dalla giuria demoscopica (per chi volesse sapere di più su quest’ultima, ecco di cosa si tratta esattamente).

Ad aprire le danze durante la quarta serata di Sanremo sarà Ariete, che si esibirà insieme a Sangiovanni. Ecco di seguito l’ordine di uscita degli artisti (con relativo codice).