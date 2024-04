Se possiedi queste 2000 lire comincia a gioire: quanto valgono oggi

La lira – che ormai non circola più in Italia dal 2002 – rappresenta ormai un ricordo lontano per molti. Tra chi ne ha nostalgia e chi ne è semplicemente affascinato dal simbolo, numerose le persone che hanno pensato di conservarne alcuni dei tagli più iconici. Ecco, tra questi vi è la banconota di 2000 lire. Vediamo qual è il valore attuale di questo taglio di cartamoneta.

Inoltre, non tutti sanno che la 2000 lire è una delle pochissime banconote emesse parallelamente all’arrivo dell’euro; rappresentando, dunque, l’ultimo periodo di “vita” della lira.

La storia della banconota da 2000 lire

Questo tipo di banconota fu emessa tra il 1973 e il 1983. Incisa da Trento Cionini, aveva come tema “l’osservazione del cielo” con su impresse le raffigurazioni del Duomo di Milano e della Torre di Pisa.

Sul retro della banconota, invece, si trovava raffigurata la cupola del telescopio “Amici” dell’Inaf-Osservatorio di Arcetri con una parabola per l’osservazione nella banda delle onde radio che, da tempo ormai, non esiste più.

La seconda versione della cartamoneta è stata poi emessa tra il 1990 e il 1992, andando a rappresentare la fisionomia di Guglielmo Marconi sulla facciata. Mentre sul retro vi è raffigurata la nave degli esperimenti “Elettra”, con tanto di apparecchio radio e antenne.

Attualmente essa viene considerata un vero e proprio pezzo da collezione, presa di mira da numerosi appassionati. Vediamo dunque quanto vale effettivamente tale banconota.

Il valore in euro della banconota

Uno dei principali elementi presi in considerazione dai collezionisti di lire è sicuramente il numero di serie. Più il numero di serie è basso, più la banconota acquisterà valore.

Ad esempio, le banconote con uno come numero di serie, varranno molto di più, in quanto sono quelle che sono state stampate per prime.

Il valore attuale in euro può partire dai 50, fino ad arrivare a 200 euro per le banconote con numero di serie 000001.

Altro elemento che i collezionisti tengono ampiamente in considerazione è lo stato di conservazione. Considerando che si tratta di un taglio che ha compiuto nel 2024 circa 22 anni dalla sua emissione, nessuno si aspetterà di trovarla in condizioni perfette.

Va però specificato che più la banconota è conservata adeguatamente, più acquisterà di valore.

Dunque, se siete in possesso di questo tipo di banconota e non siete particolarmente interessati a conservarla come pezzo da collezione, non avrete alcun problema a venderla a qualche appassionato.