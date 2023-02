Lavatrice, aggiungili al bucato se vuoi avere un profumo persistente sui capi

Lavatrice: se vuoi avere un profumo persistente sui capi aggiungili al bucato. Basta aggiungere due ingredienti per profumare il bucato a lungo.

Per deodorare il bucato per molto tempo basta aggiungere due ingredienti per ottenere un profumo persistente sui capi di abbigliamento. Può capitare che il bucato esca dalla lavatrice, ma non sia così profumato come vorremmo. Anche l’utilizzo dell’ammorbidente non sempre riesce a rendere profumati i capi di abbigliamento. Anche l’utilizzo di prodotti chimici non garantisce la corretta pulizia e l’adeguata profumazione del bucato. Esistono due ingredienti che possono essere aggiunti durante il lavaggio per rendere il bucato più profumato. Scopriamo quali sono gli ingredienti da utilizzare per rendere profumato il bucato a lungo.

Lavatrice: quando il bucato puzza?

Non sempre il bucato che esce dalla lavatrice è così profumato. L’utilizzo eccessivo dei detergenti chimici e dell’ammorbidente non sempre dà i risultati sperati. Il bucato puzza quando non è stato lavato a fondo e nel cestello della lavatrice sono presenti muffe, le cui spore possono essere dannose per la salute umana. Il bucato puzza quando non c’è una buona organizzazione dei cicli di lavaggio e quando i capi sporchi vengono abbandonati nel cesto della biancheria per giorni e giorni.

I panni umidi lasciati giorni e giorni nel cestello della lavatrice emanano un cattivo odore. Inoltre, aumenta la probabilità che si formino muffe e proliferino i batteri ed i germi. I residui di detersivo in lavatrice non vengono mai smaltiti totalmente, ma rimangono all’interno del cestello, in particolare nelle tubature e nella gomma. Qui si accumula l’acqua che ristagna e si formano muffe.

Lavatrice: aggiungi questi due ingredienti per avere un profumo persistente sui capi

Ci sono due ingredienti da utilizzare per avere un profumo persistente sui capi. Basta aggiungere un po’ di acqua e il sapone di Marsiglia per profumare in modo persistente i capi di abbigliamento. Il sapone di Marsiglia è un sapone solido ed un ottimo prodotto con il quale prendersi cura dell’igiene personale. Si tratta di un detergente solido 100% naturale, privo di sostanze sintetiche. Si tratta di un sapone ad alto potere sgrassante che deterge e pulisce a fondo. Il sapone di Marsiglia è ottimo da strofinare, da pulire i pavimenti e da utilizzare per profumare il bucato.

È possibile utilizzare la versione solida, che può essere grattugiata: le scaglie di sapone possono essere inserite nel cassettino dedicato al detersivo, oppure è possibile strofinare direttamente il sapone soldo sui capi di abbigliamento. In alternativa, è possibile utilizzare il sapone di Marsiglia liquido ed addizionarlo nel comparto dedicato insieme ad un po’ di olio essenziale di lavanda. Grazie a questi trucchetti è possibile avere un bucato profumato.