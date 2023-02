Vessicchio torna a Sanremo e accompagna Grignani, scoppia il pubblico (e il web)

Grande ritorno per Beppe Vessicchio al Festival di Sanremo: finalmente per i fan del maestro e per coloro i quali sono appassionati del famigerato fantasanremo il maestro ha diretto l’esibizione di Gianluca Grignani con Arisa, nella quarta serata della kermesse canora.

Sia il web che il pubblico dell’Ariston sono letteralmente impazziti alla vista del grande maestro, volto storico del festival della città dei fiori per tantissimi anni.

Il ritorno di Beppe Vessicchio

La quarta serata del Festival di Sanremo è una delle più attese perché è quella dedicata ai duetti e alle cover. Gianluca Grignani porta in gara la sua “destinazione paradiso” accompagnato da Arisa e diretto dal grande maestro d’orchestra Beppe Vessicchio.

Un grande ritorno al teatro dell’Ariston. Sia il pubblico presente in sala che il web è impazzito per il volto noto della kermesse canora. Un momento che forse non tutti si aspettavano e che, finalmente è arrivato, anche per la gioia dei partecipanti al fantasanremo.

beppe vessicchio dirigendo l’ariston

tutto è al proprio posto #Sanremo2023 pic.twitter.com/0BiIdAj3iR — rob ):)🦦 (@sbagliareaviver) February 10, 2023

I motivi del suo allontanamento

Sono già da un paio di anni che il maestro Beppe Vessicchio si è allontanato dal festival di Sanremo, volto tanto amato dal pubblico italiano. L’anno scorso ha diretto solamente le Vibrazioni per l’amicizia che lo lega a Francesco Sarcina.

Ma negli precedenti il suo volto baffuto è apparso sempre meno al teatro dell’Ariston. Scelta personale o da case discografiche?

Ad ogni modo Vessicchio ha trovato un modo per essere presente al festival in maniera alternativa, prendendo parte a un podcast per Amazon Music intitolato “Italians do Hits Better“.

L’amicizia con Fedez

Durante la settimana del festival può succedere di tutto, anche che Fedez e Beppe Vessicchio si ritrovano insieme a commentare la terza serata della kermesse e persino brilli.

A prova di ciò ci sono le storie pubblicate dal marito di Chiara Ferragni nel suo profilo Instagram. Una serata all’insegna della buona musica ma anche di pistole d’acqua, vino e tante sane risate nella residenza sanremese del rapper, al centro della polemica nei giorni scorsi per il suo freestyle in diretta da Costa Smeralda.

Vessicchio in rapporti amichevoli con Fedez ha partecipato al podcast diretto dal rapper, muschio selvaggio, in questi giorni nella città di Sanremo in occasione del festival della canzone italiana giunta alla 73 esima edizione.