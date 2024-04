La brutale aggressione è avvenuta all’interno di un treno della metro B di Termini. La borseggiatrice – una 39enne di origini rom – aveva deciso di smettere di rubare in vista di una gravidanza. Purtroppo gli abitanti del suo stesso campo rom non hanno accettato tale scelta.

All’interno di un video pubblicato da Welcome to Favelas si vede chiaramente la 39enne a terra inerme mentre viene pestata a sangue da più persone.

L’aggressione della borseggiatrice incinta a Roma Termini

Ieri, venerdì 5 aprile, intorno alle 17.30 si è consumata una brutale aggressione nei confronti di una donna all’interno di un treno della metro fermo a Roma Termini.

A diffondere la notizia è stato un video inviato a Welcome to Favelas in cui tra urla e gente spaventata, si vede chiaramente la povera donna – accovacciata sul pavimento del treno e grondante di sangue – mentre quattro/cinque persone, tra uomini e donne, la sovrastano con calci e pugni.

La vittima è una borseggiatrice 39enne, di origini rom, all’ottavo mese di gravidanza. L’aggressione sarebbe avvenuta da parte del suo gruppo, in quanto non avrebbero accettato il fatto che la donna aveva espresso la volontà di non voler più rubare. Gli assaltatori – nonostante la gravidanza della 39enne – hanno martoriato la vittima riempendola di calci e pugni, fino a farle uscire il sangue dalla faccia.

La donna ha tentato più volte di rialzarsi, ma gli aggressori hanno continuato imperterriti a riempirla di botte, impedendoglielo.

La reazione dei presenti e l’intervento delle forze dell’ordine

Durante la violenza, numerose le persone che hanno assistito. Dalle immagini, infatti, si nota chiaramente che tutti i presenti erano sbalorditi e spaventati. In molti non sapevano cosa fare, mentre qualcuno, in balia della paura, urla “chiamate la polizia” accentuando la rabbia degli aggressori.

Un uomo invece interviene cercando di alzare la futura mamma da terra. Dopo diversi minuti di panico generale, il tutto viene interrotto dall‘intervento delle forze dell’ordine. La vittima è stata trasportata d’urgenza al Policlinico Umberto I.