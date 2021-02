Sanremo 2021 è al centro del dibattito: a causa della pandemia, l’organizzazione del prossimo festival è particolarmente difficoltosa, tanto da metterne in dubbio la sua fattibilità. Molte perplessità sono state poi destate dalla presenza del pubblico in sala, fortemente voluta in contrasto con le norme attuali che prevedono teatri e cinema chiusi in tutto il paese.

Dopo che il conduttore e direttore artistico Amadeus ha dichiarato di essere esausto nonché pronto a lasciare il suo incarico come gesto simbolico, oggi arriva dalla Rai la notizia che sarebbe stato deciso di farlo, ma a porte chiuse.

La 71° edizione del Festival si terrà dal 2 al 6 marzo come concordato, ma dopo aver analizzato tutte le possibilità, è stato deciso che dovrà concentrarsi principalmente sullo spettacolo organizzato all’Ariston, che si svolgerà senza pubblico. Domani la Rai presenterà al Comitato Tecnico-Scientifico il protocollo per l’organizzazione e la sicurezza.