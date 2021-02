Ma veramente Reddit vuole investire nell'argento?

Dopo il caso Gamestop, l’azienda di videogiochi che nel giro di pochi giorni ha assistito a un’impennata straordinaria dei suoi titoli in borsa, questa volta tocca all’argento. Nelle ultime 48 ore, come riportano le maggiori testate americane, l’hashtag “#silversqueeze” è in tendenza su Twitter e da venerdì il prezzo del metallo prezioso sta salendo vertiginosamente, arrivando stamattina a toccare la quota di 30 dollari l’oncia, il massimo raggiunto negli ultimi 7 anni. L’incremento vertiginoso e repentino dei titoli è, infatti, dovuto alla nuova battaglia di Reddit, ovvero gruppi di piccoli investitori “fai da te” che stanno sfidando e mettendo in crisi i grandi della finanza di Wall Street.

Reddit prende di mira l’argento

Ma nel mirino di Reddit, oltre a GameStop, sono finiti anche Amc, una catena di cinema, e Bed Bath & Beyond, la catena americana di negozi al dettaglio di prodotti per la casa, creando un buco finanziario di 40 miliardi per i fondi speculativi. Ora “sotto attacco” è il mercato dell’argento che, da giovedì scorso ad oggi, è stato protagonista di un rialzo del 15%, favorendo i titoli dei gruppi estrattivo-minerari, tra cui Fresnillo (+19,68%), Polymetal (+7,43%), Glencore (+2,92%) e Anglo American (+2,75%) sulla piazza di Londra.

Dietro l’operazione di Reddit, sembra profilarsi l’intento di colpire due grandi banche, tra cui viene citata la Jp Morgan, multata a marzo per 920 milioni di dollari per manipolazione del mercato dei futures di oro e argento, come riporta Il Sole 24 Ore, a causa della condotta scorretta di alcuni trader. Gli investitori di Reddit punterebbero, in questo modo, a far salire le quotazioni dell’argento, tanto da ottenere la consegna fisica delle once.

Davvero vogliono investire nell’argento?

Ma, nonostante le testate americane si focalizzino oggi sulla virata di Reddit verso l’argento, la situazione appare nebulosa. Sulla stessa piattaforma di Reddit, sono infatti diversi gli utenti che invitano a evitare di partecipare a questa operazione, sostenendo che non sia altro che un tentativo per ridurre la forza dell’operazione GameStop. Anche gli analisti non nascondono il loro scetticismo in merito: “Siamo fiduciosi che l’influenza dei piccoli investitori sull’argento non durerà a lungo“, spiegano da Commerzbank, come riporta oggi il Financial Times.

Le ipotesi degli analisti

Mentre l’attenzione è rivolta al mercato dell’argento, non si esclude anche un possibile attacco all’oro, come preconizzano i gemelli Winklevoss. “Il #silversqueeze è sintomo della rabbia contro l’establishment“, ha twittato questa mattina Tyler Winklevoss. “Se il mercato dell’argento si dimostra fraudolento, fareste meglio a credere che il mercato dell’oro sarà il prossimo“, aggiunge il fratello Cameron. Ma tra gli analisti c’è anche chi ipotizza che gli investitori di Reddit si sposteranno presto su altri mercati di materie prime: e il prossimo passo potrebbe essere il grano.