10 lire, questa moneta vale 2.500 euro: è la più famosa | Controlla ovunque

10 lire, proprio questa moneta ha un valore di ben 2.500 euro: sicuro di non averla in tasca?



Per chi colleziona monete c’è la possibilità di farsi un bel salvadanaio, dal valore di 2.5000 euro, in quanto la lira di cui parliamo è piuttosto ricercata. Esattamente le 10 lire presentano questo valore.

Le monete e la loro collezione: i fattori determinanti

Se si parla di monete, per alcuni si tocca un tasto piacevole, soprattutto per chi ama collezionarle. La lira in tutto questo ricopre un ruolo davvero cruciale.

Fino agli anni 2000, infatti, le lire erano le monete utilizzate nella vita quotidiana e quindi tutti noi le maneggiavamo ogni giorno. Con l’arrivo dell’euro, ovviamente, sono diventate del tutto inutilizzabili quindi molti non ne possiedono più. Ovviamente caso diverso è quello dei collezionisti che, invece, cercano proprio le monete antiche per conservarle e per fare una propria collezione. Una delle monete che si ricerca sempre di più è quella da 10 lire; ovviamente, però, non una moneta qualsiasi ma una caratterizzata da un particolare specifico.

Nell’articolo seguente vi parleremo della moneta che, appunto, vale ben 2.500 euro, delle sue caratteristiche e anche il perché sia così ricercata e di valore.

Moneta da 10 lire che vale 2.500 euro: a cosa prestare attenzione?

Come già accennato, esiste una lira che da molti viene ricercata e che ha il valore di ben 2.500 euro. Si tratta di una moneta molto particolare che corrisponde ad un momento storico ben delicato del nostro Paese.

Qual è la moneta da 10 lire che vale 2.5000 euro?

Partiamo col dire che, appunto, si tratta di una moneta da 10 lire quindi una moneta estremamente leggera in quanto veniva fatta in italma che, appunto, è un materiale che veniva usato proprio per la costruzione e che ne determinava un peso di un solo grammo. Il diametro di questa moneta, inoltre, è di circa 25 millimetri quindi anche piuttosto piccola.

La cosa che però caratterizza questa moneta da 10 lire piuttosto ricercata è il simbolo presente sulla sua superficie. Quella che vale 2.500 euro, infatti, è la moneta che ha come simbolo una spiga.

Di tale moneta con la spiga, però, ne sono state coniate due in diversi momenti storici.

La prima, infatti, risale al 1951 che ha come caratteristica quella di avere, su una delle due facciate, due spighe che formano una “V”; al di sotto di queste due spighe, inoltre, è presente il valore della moneta ossia 10 lire. Sull’altra facciata, invece, è presente il simbolo di un aratro che era proprio il simbolo della realtà economica di quel periodo storico, basata soprattutto sull’agricoltura e sulle proprietà terriere.

Proprio su questa facciata, ossia quella dell’aratro, è presente la scritta della “Repubblica italiana” che è anche seguita dalla data esatta del conio. A ciò si aggiunge anche, in basso all’aratro, la R che simboleggia proprio la Zecca dello Stato presente a Roma.

Dal 1951 sono state coniate, quindi, diverse monete con queste caratteristiche; ad esempio quelle che sono più difficili da reperire sono sicuramente quelle coniate nel 1951 o anche nel 1954; in seguito ne sono state coniate anche altre ad esempio una 10 lire con la spiga risale anche al 1965.

Qual è la 10 lire che vale 2.500 euro?

Come accennato, quindi, esistono varie monete da 10 lire con la spiga anche perché risalgono a vari contesti e periodi storici.

Sicuramente quelle più costose e che quindi valgono di più sono quelle che risalgano agli anni ’50 e nello specifico al 1951 o 1954. Ovviamente si tratta di monete che sono più difficili da trovare e che parlano di un periodo storico ben preciso ossia quello della rinascita del Paese a seguito della Seconda Guerra Mondiale.

Va da sé quindi, che queste monete abbiano un valore più alto che può arrivare anche a 2.500 euro come si nota anche da alcuni siti in cui vengono vendute, ad esempio eBay.

Le monete da 10 lire con la spiga che, invece, risalgono agli anni ’60 hanno sicuramente meno valore anche perché sono anche più semplici da ritrovare e quindi da reperire. Queste monete, infatti, hanno un valore di circa 40 euro.

Quello che però sicuramente bisogna ammettere quando si parla di elementi di collezione è che il prezzo dipende principalmente dalla persona che vende e anche dalle condizioni dell’articolo. Se la moneta da 10 lire del 1954 dovesse essere in condizioni non ottimali, che ad esempio andrebbero anche a rendere difficile la lettura stessa della moneta, il prezzo diminuirebbe moltissimo.

Diverso è il caso di una moneta tenuta e conservata in modo maniacale in cui tutti i dettagli e gli elementi sono ben visibili e che quindi diventa anche una prova di storia di quel momento specifico. Inoltre importante è che non ci siano segni di usura come graffi o ammaccature che quindi possano andare ad impedirne l’autenticità.

La moneta da 10 lire, ma anche altre monete risalenti agli anni ’50, sono piuttosto ricercate e quindi hanno un valore decisamente più alto in quanto sono una prova di storia e ci aiutano a comprendere quegli anni difficili per il nostro Paese.

Il valore di queste monete grazie a questo particolare

Se siete arrivati alla fine dell’articolo avrete sicuramente compreso che abbiamo diverse monete da 10 lire e che possono avere un valore diverso in base all’anno di produzione, infatti quelle che hanno più valore sono quelle che risalgono agli anni ’50 e nello specifico al 1951 o 1954.

Come detto invece quelle degli anni 60 valgono molto ma molto meno.

Le prime possono arrivare dunque a ricoprire un valore di ben 2500 euro: un valore non indifferente e i vari collezionisti ne saranno sicuramente contenti.

Ricordiamo che la moneta 10 lire è con la spiga ed è una moneta leggerissima.

Tra le sue caratteristiche ritroviamo il fatto che vi sono ben due spighe che poi vanno a formare una V e nella parte alta a destra abbiamo il valore della moneta che appunto sarebbe 10 lire.

Insomma ora sapete quale moneta vale così tanto e perchè: il dettaglio che non deve assolutamente sfuggire è proprio questo.

Un dettaglio che sicuramente fa una grande differenza proprio per quanto riguarda il valore di questa.