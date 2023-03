Rotolo di carta assorbente e una gruccia: esce fuori qualcosa di unico e raro

Rotolo di carta assorbente e una gruccia: quello che esce fuori è qualcosa di unico e raro. Ecco cosa puoi realizzare con un po’ di ingegno e manualità. Mettiti alla prova, ora!

Metti alla prova il tuo estro creativo con questo esperimento. Ecco che cosa ti serve: un rotolo di carta assorbente e una gruccia. Il risultato finale ti farà rimanere senza parole.

Metti alla prova la tua creatività con la tecnica del fai da te

La tecnica del fai da te sta diventando sempre più diffusa non soltanto in Italia ma in tutta Europa. Tantissimi i creativi e non che decidono di mettersi alla prova ogni giorno per stimolare la manualità e il proprio estro creativo soprattutto grazie ai consigli o ai suggerimenti dei più esperti.

La tecnica del riciclo domestico, che consiste per l’appunto nel dare nuova vita a oggetti che avremmo altrimenti buttato, è qualcosa non soltanto di intelligente ma che può ritornare addirittura super utile.

Moltissime le cose che possiamo realizzare con le nostre mani, da riutilizzare in casa e non solo. Sai per esempio a che cosa possono servirti un rotolo di carta assorbente e una gruccia che sicuramente avrai nel tuo armadio? Ciò che puoi realizzare è davvero sensazionale.

Rotolo di carta assorbente e gruccia per creare qualcosa di incredibile

La tecnica del fai da te ti salva in tantissime situazioni. Se hai a disposizione oggetti vecchi o che vorresti buttare, non farlo immediatamente. Sappi che ogni cosa che hai nella tua casa e che consideri inutile, potrebbe al contrario rivelarsi preziosissima.

Per esempio, hai idea di che cosa puoi creare con un semplice rotolo di carta assorbente e una gruccia? Il risultato finale ti lascerà senza parole. Questa tecnica sta spopolando soprattutto in America ma sempre più sono gli italiani che la stanno testando. Pronto a metterti alla prova? Allora iniziamo subito!

In verità ti diciamo che con questi due soli oggetti puoi realizzare davvero tante cose intelligenti e che ti ritorneranno super utili. Ti indichiamo di seguito tante e diverse tecniche che ti faranno rimanere senza parole. Cominciamo dalla prima.

Procurati delle semplici grucce, di quelle che utilizzi per apprendere i tuoi vestiti nell’armadio, e poi di una bobina di cartone, per esempio quella dei rotoli di carta assorbente e partiamo proprio con l’utilizzare quest’ultimo oggetto.

Taglialo in due parti senza dividerlo completamente e avvolgi intorno ad esso, facendolo passare dall’interno verso l’esterno, il cosiddetto tape o nastro del colore che preferisci. Poi, grazie al taglio centrale che hai fatto sulla tua bobina di cartone, fai adagiare quest’ultimo ad una gruccia e inizia ad apprendere i tuoi pantaloni: avrai così creato spazio nell’armadio anche per jeans o simili che di solito facciamo fatica a tenere in ordine.

Visto che idea carina e utilissima? Le grucce in particolare sono un oggetto che si può riutilizzare in maniera smart per cose diverse. Per esempio, se ti procuri una gruccia con delle clip finali, essa ti ritornerà estremamente comoda per avvolgere cavi o fili.

Le stampelle invece, quelle classiche di plastica che sicuramente avrai anche tu, spesso sono scomode per appendere vestiti a bretelle ma con questo sistema vedrai che non ne potrai fare più a meno: procurati due elastici e avvolgili sulle estremità della gruccia, appendi poi i tuoi abiti e vedrai che questi ultimi non scivoleranno più via. L’elastico farà infatti attrito con il tessuto impedendo all’abito di cadere.

E se ti dicessimo che le grucce le puoi utilizzare anche in cucina? Ti stai chiedendo in che modo? In maniera davvero molto semplice. Procurati sempre una stampella con delle clip alle estremità e attacca ad esse il tuo ricettario o il foglio su cui hai scritto la tua ricetta preferita.

Appendi poi la gruccia dove meglio puoi vederla: senza toccare il ricettario sarai in grado di avere a portata di mano e di occhi la tua “Bibbia culinaria”. Ancora, con le grucce puoi realizzare anche un delizioso decoro per la casa.

Procuratene diverse e di vari colori e grazie ai loro appendini aggiungi dei gadget natalizi, Pasquali o primaverili creando la composizione che preferisci e poi disponila nel luogo che più ti piace.

Le stampelle possono diventare divertenti anche per i bambini. Per esempio, le puoi riutilizzare come cornici per appendere i loro disegnini o ancora puoi creare con questi oggetti dei appendini per i tuoi gioielli. Insomma, dai sfogo alla tua creatività.

Che cosa puoi fare invece con le bobine di carta assorbente? Anche qui abbiamo tante idee geniali per te. Con il cartone puoi creare per esempio un piccolo vaso per le piante: chiaramente, fai in modo che la base sia sempre asciutta e piuttosto resistente e inizia a piantare i semi che preferisci.

Puoi creare anche dei braccialetti colorati per i tuoi bambini o dei simpatici robottini per i più piccolini. E se ti dicessimo che con l’aiuto di una confezione di uova puoi realizzare invece una casa per le bambole, ci crederesti? Basta davvero soltanto un po’ di inventiva e di manualità per dare sfogo all’immaginazione e creare tante cose incredibili e carine.