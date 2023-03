Incidente all’alba a Reggio Emilia, muore il conducente

A Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, un uomo ha perso tragicamente la vita dopo che la sua auto si è schiantata.

Dopo l’impatto contro un albero ha preso fuoco. Erano circa le 5 di questa mattina e nonostante l’intervento rapido dei soccorritori, per l’automobilista non c’è stato nulla da fare.

Incidente a Reggio Emilia

Erano le 5 di questa mattina quando un uomo si è schiantato contro un albero e in seguito la sua auto ha preso fuoco. Ci troviamo a Scandiano, una zona che si trova fra Sassuolo e Reggio Emilia, più precisamente però la frazione è quella di Fellegara.

Subito sono giunti sul posto i Carabinieri del commissariato di zona insieme ai Vigili del Fuoco di Reggio Emilia poiché come dicevamo si è innescato un violento incendio che ha coinvolto la vettura incidentata. L’uomo è stato estratto dalla carcassa della vettura, ridotta ormai a un cumulo di lamiere bruciate, però le sue condizioni erano davvero critiche e non c’era margine per provare a fare qualcosa, infatti era già morto all’arrivo dell’ambulanza del 118.

I paramedici hanno valutato il da farsi ma c’era poco spazio per le speranze, infatti il corpo era carbonizzato. Ancora tutte da accertare le cause dell’impatto, abbiamo solo delle informazioni frammentarie.

Le indagini

Le indagini sono affidate ai Carabinieri di zona, che coordinati dalla Procura hanno disposto il sequestro della salma per ulteriori accertamenti da parte del medico legale presso l’obitorio. Dagli esami si cercherà di capire se l’uomo ha perso il controllo per un malore, se sia morto per l’impatto o durante l’incendio e molti altri particolari che ancora mancano per avere il quadro completo.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo viaggiava verso Reggio Emilia, con la sua Fiat Tipo, stava percorrendo via Molinazza quando improvvisamente ha perso il controllo uscendo fuori strada e si è schiantato contro il grande albero in un impatto dalla violenza tale da innescare le fiamme.

La vettura è andata completamente distrutta ed è stata rimossa dai pompieri dopo diverse ore di lavoro e ancora adesso si monitora la zona per evitare che in qualche modo l’incendio possa riprendere. Tuttavia questo dovrebbe essere ormai completamente debellato e quindi l’area è in sicurezza per il ripristino della circolazione.

Sarà compito delle forze dell’ordine fare chiarezza su questo episodio che ha svegliato la cittadina in maniera insolitamente brutale, alcuni che abitano in zona sono stati ascoltati ma dato l’orario nessuno ha visto nulla.

Tanti raccontano di aver udito distintamente il momento dell’impatto e poi poco dopo sono state avvistate le fiamme. A lanciare l’allarme è stato in particolare un automobilista di passaggio nello stesso tratto di strada, che ha subito allertato le autorità riferendo cosa era successo.

Oltre a lavorare sulla dinamica, i militari stanno lavorando per l’identificazione della vittima ma le procedure sono difficili sia per lo stato in cui versa il cadavere, sia perché le fiamme hanno avvolto completamente la macchina distruggendo anche la targa.

Incidente analogo

Si tratta del secondo incidente con incendio in poche settimane in zona, infatti in un piccolo comune a pochi chilometri da Scandiano, una donna è rimasta coinvolta in un sinistro e anche in quel caso il suo corpo è stato travolto dalle fiamme.

Erano i primi di febbraio e le circostanze sono analoghe, infatti la donna era finita fuori strada e poi con la vettura era precipitata in un dirupo a Casina, poi è avvenuto il rogo che ha carbonizzato auto e corpo.

La vittima è una donna di 55 anni e il corpo è stato sottoposto agli esami autoptici di rito. Dopo aver perso il controllo della sua Audi all’altezza dell’incrocio fra via Antignola e via del Carrobbio, è volata per diversi metri e poi è scoppiato l’incendio. Sul sinistro la Procura ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause.

In entrambi i luoghi sono in corso i rilievi delle autorità.